Spalletti mantiene la promessa: David subito in campo con la Juventus dopo il rigore fallito

Stasera la Juventus chiude il proprio cammino nel girone d'andata di questa Serie A affrontando il Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia, e lo farà con un protagonista forse inaspettato per i più, sul quale è ricaduta una dose non banale di fiducia riversatagli sopra dal suo allenatore Luciano Spalletti.

Il riferimento chiaramente va al centravanti Jonathan David, reduce da una notte da incubo nello scorso fine settimana del campionato, avendo sbagliato malamente (nel modo, più che nel fatto in sé e per sé) il calcio di rigore che avrebbe potuto permettere alla Juventus di piegare il Lecce e portarsi ancora più a ridosso delle contendenti per lo Scudetto di quanto non sia adesso. A infastidire molti commentatori, il tentativo in cui il canadese ha ecceduto in autostima, a voler stare leggeri nel giudizio.

Spalletti d'altronde non ha fatto altro che mantenere la parola che lui stesso aveva dato. Si era infatti così espresso il tecnico alla fine di Juventus-Lecce: "Fate come vi pare, questo rigore qui non l’abbiamo realizzato, non posso portarlo a casa come gol a favore. Cercherò di allenare meglio domattina. Può pesare tutto, però poi per essere calciatori importanti uno prende e reagisce, facendo due gol alla prossima partita. Perché la prossima partita lo faccio giocare nuovamente".