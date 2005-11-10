Spalletti in picchiata. C'è un dato sconfortante che emerge dalle sue prime 50 gare

"C'è da mettere qualcosa di più, ammesso che poi qualche elemento ce l'abbia mettere qualcosa di più sotto l'aspetto della battaglia e sotto l'aspetto del confronto fisico". Più che preoccupato, Luciano Spalletti al termine della gara di Genova persa 2-0 contro il Genoa di De Rossi è apparso quasi rassegnato. A Marassi la sua squadra ha rimediato la terza sconfitta in nove gare di campionato, è stata agguantata dal Napoli al sesto posto in classifica e stasera può esser stata dal Frosinone.

Dopo ieri sera la vetta difesa da Inter e Lazio dista già undici punti. "Quello che mi preoccupa è che si fa fatica a fargli capire dove sia andato il calcio. Prima di parlare di altre situazioni devi andare a vincere questi duelli, ormai tutti fanno così e noi anche quando si va a provare di farlo in allenamento diventa difficile, anche se ora è un po' che non ci alleniamo perché non abbiamo ricambi logici per dare equilibrio alla fatica", ha detto nel post-gara.

Il declino della sua Juventus

Quella contro il Genoa è stata la cinquantesima partita di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera. L'esordio ormai quasi un anno fa, il 1° novembre 2025 a Cremona: un 1-2 sulla Cremonese che diede il via a un filotto di sette risultati utili consecutivi. La prima sconfitta arrivò il 7 dicembre a Napoli, poi dopo altri sette risultati utili consecutivi per un Juventus che sembrava aver trovato il manager di Certaldo il tecnico giusto con cui aprire un ciclo a lungo termine.

Nelle prime 15 partite la sua Juventus ha conquistato dieci vittorie, quattro pareggi e una sconfitta per un totale di 34 punti. E nelle ultime 15? Sette vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte: 25 punti in tutto, una media da centro classifica. I numeri sono insomma in netto peggioramento, raccontano di una Juventus su cui l'effetto Spalletti sembra ormai definitivamente svanito.

Un anno dopo l'esordio l'ultima spiaggia?

Domenica sera allo Stadium ci sarà la sfida contro il Napoli. Contro la squadra con cui ha raggiunto il punto più alto della sua carriera, contro l'altra grande big che sta deludendo, la Juventus scenderà in campo a un anno esatto dall'esordio di Spalletti sulla panchina bianconera e l'impressione è che quello scontro diretto sarà dirimente anche per il suo futuro. "Sì, penso di essere ancora la persona giusta per questa Juventus", ha detto ieri sera. Le prestazioni però lasciano sempre più dubbi.