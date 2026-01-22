Spalletti sul battibecco col tifoso: "Mi sono girato e gli ho detto che non posso cambiarli tutti"

Hanno già fatto il giro del web le immagini che ritraggono Luciano Spalletti litigare in modo acceso con un tifoso juventino ieri sera durante Juve-Benfica (2-0 il risultato finale). Il tecnico bianconero ha avuto infatti un battibecco con una persona in tribuna, poco sopra la sua panchina, invitandolo a stare a casa dopo qualche mugugno di troppo. A chiarire l'episodio è stato lo stesso Spalletti in conferenza stampa:

"Dopo non gli ho detto niente. A tutti i palloni che sbagliavamo diceva ‘Spalletti levalo’, ‘Spalletti levalo’, a tutti. Gli ho detto ‘Guarda ho 5 sostituzioni’, poi non mi sono più girato. Era una roba continuativa per tutta la gara. Mi son girato e gli ho detto che non posso sostituirli tutti, ma è stata una roba naturale. Nella correttezza del dialogo", sono state le dichiarazioni di Spalletti relative allo scontro verbale nato dopo un rinvio sbagliato di Kalulu.

Poi, una battuta anche sui fischi a Cambiaso: "Noi possiamo soltanto provare a giocare un calcio bello. Noi vogliamo andare a braccetto con la gente giocando un calcio bello da vedere e vincendo le partite. Le partite dobbiamo vincerle, ma noi abbiamo giocato con il baricentro alto nelle ultime partite e ci siamo esposti a qualche ripartenza. I calciatori devono viverla come una cosa che può succedere se vai a fare quel calcio lì. Qui c’è una storia, i tifosi hanno visto calciatori importanti qui. Cambiaso sa giocare a calcio, c’è stato un momento in cui è stato chiacchierato di andare in una squadra forte. L’insistenza di giocare palla gli va riconosciuta. Dobbiamo giocare un calcio propositivo, poi mi spiace se non si accontentano. Ma dipende dai calciatori che han conosciuto qui, deve essere uno stimolo per noi per ribaltare questi fischi".