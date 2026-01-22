Champions, Juve ai playoff. Il Corriere dello Sport apre su Spalletti: "Lucio show"

La Juventus batte 2-0 il Benfica e scala posizioni in classifica in Champions League, raggiungendo la qualificazione ai playoff. Va dunque a Spalletti la sfida dell'Allienz Stadium contro Mourinho: "Lucio show. Battuto Mourinho, la Juve è giù ai playoff - titola oggi il Corriere dello Sport in prima pagina -. Schiaffi a Openda e lite col tifoso: Spalletti stende il Benfica (2-0). Terza vittoria di fila in Champions e 12 punti come l'Inter: 15° posto. Segnano Thuram e McKennie, Pavlidis scivola e sbaglia il rigore. Mateta in salita, El-Nesyri avanza. Atalanta ribaltata dall'Athletic (2-3)".

Il taglio alto è invece dedicato al Napoli che lavora al colpo Giovane ("Napoli, c'è Giovane. Svolta per Conte, assalto al brasiliano del Verona") e alla decisione del Consiglio federale straordinario dopo le richieste di De Laurentiis ("Mercato a saldo zero: i no delle big bloccano De Laurentiis"), mentre a fondo pagina trovano spazio gli elogi dei tifosi dell'Arsenal per Pio Esposito ("La Premier pazza di Pio. Inter, Arsenal stregato da Esposito") e la recente visita di Gerry Cardinale a Milanello ("Milan, il patto di stabilità. Cardinale incontra Allegri, Tare e i giocatori").

Ancora più in basso si parla invece dell'Europa League che vedrà oggi in campo Roma e Bologna ("Ferguson e Dallinga, la risposta"), della possibile separazione tra la Lazio e Romagnoli ("Lazio, Romagnoli si chiama fuori") e del funerale di Rocco Commisso ("Viola, lacrime e affetto per Rocco").