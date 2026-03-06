Derby decisivo per il campionato. Il Corriere dello Sport in apertura: "Lo salva Max?"
"Lo salva Max?". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si concentra sul derby di Milano in programma domenica sera a San Siro. Il Diavolo sogna un'altra vittoria per portarsi a -7 e riaprire qualche spiraglio in ottica Scudetto. L'Inter invece proverà l'allungo definitivo, tentando di portarsi a +13 chiudendo così la pratica della vittoria del campionato. Allegri quindi potrebbe essere l'ultimo ostacolo per Chivu nella corsa al tricolore ma anche l'uomo che potrebbe rilanciare il Milan e frenare la corsa dell'Inter.
NAPOLI - In primo piano anche il Napoli, che questa sera aprirà la 28esima giornata di Serie A. Gli azzurri infatti dalle 20.45 se la vedranno contro il Torino, con il chiaro obiettivo di conquistare la vittoria e blindare il terzo posto. Hojlund intanto va a caccia del decimo gol in Serie A, un record per il giovane danese. Tanta attesa al Maradona, che accoglierà anche l'esibizione del vincitore di Sanremo Sal Da Vinci.
JUVENTUS - In prima pagina pure la Juventus, con una particolare attenzione su Kenan Yildiz. Il fantasista infatti è a secco di gol da otto partite ma Spalletti aspetta le sue reti e un contributo determinante nella rincorsa Champions. Un digiuno che potrebbe essere interrotto già sabato sera, visto che la Juventus ospiterà il Pisa all'Allianz.
