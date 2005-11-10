Quella di Sport Republic è da anni una delle realtà più visionarie del calcio e del mercato internazionale. Una multiproprietà illuminata, che ha trasformato ogni progetto che ha guidato e seguito in qualcosa di sempre più importante. Southampton in Inghilterra, Gotztepe in Turchia, il Valenciennes che sta risalendo la china in Francia. Il gruppo fondato da Rasmus Ankersen ed Henrik Kraft, ha avuto poi una forte spinta anche dopo l'ingresso di Dragan Solak: l'imprenditore serbo ha rilevato il 75% delle quote e la società ha deciso di fare anche un passo diverso in chiave di mercato. Perché lo scouting 'estremo' in paesi di seconda e terza fascia, in realtà consolidate come quelle inglesi, francesi e per un club da parte sinistra della classifica come quello turco, è chiaramente difficile (anche per questione di legislazioni). Così la proprietà si è guardata attorno e ha deciso di investire a Malta nello Zabbar St Patrick

Perché lo Zabbar a Malta

Il club maltese si prepara a vivere una nuova storia. A metà agosto 2026, Dragan Solak ha raggiunto l'accordo preliminare per l'acquisizione del 75% delle quote, operazione resa possibile anche dalle recenti modifiche alla legislazione maltese che consentono alle associazioni sportive di trasformarsi in società private. L'ingresso di Sport Republic rappresenta più di un cambio di proprietà, trasformando il club maltese in una realtà moderna, professionale, integratissima nel gruppo. Non solo: al centro c'è anche una logica di scouting. Il progetto si fonda su due obiettivi principali. Il primo è diventare una piattaforma di recruitment e sviluppo per giovani calciatori internazionali, capaci di contribuire alla competitività della prima squadra e, attraverso le proprie prestazioni, avere l’opportunità di progredire all’interno del network Sport Republic. Il secondo obiettivo è costruire progressivamente una squadra in grado di consolidarsi nella Premier League maltese e competere per le posizioni che garantiscono l’accesso alle competizioni europee. Il campionato maltese offre infatti quattro opportunità di qualificazione ai turni preliminari UEFA. Il recente percorso dell’Ħamrun Spartans, capace di raggiungere la fase campionato della Conference League nel 2025/26, dimostra concretamente le opportunità sportive ed economiche che possono derivare da questi traguardi. Il modello? C'è già, è quello interno del Goztepe.

Le figure italiane

Perché la storia, oltre che a livello internazionale, è rilevante anche in Italia? Perché quello maltese è un mercato che da sempre guarda verso le occasioni del nostro paese. E perché al centro del progetto ci sono anche persone che ben conoscono l'Italia. La gestione operativa si articola principalmente attorno a due figure. Fabio Muscat, Chief Executive Officer, è responsabile della gestione amministrativa e commerciale, oltre che delle relazioni istituzionali e dello sviluppo delle partnership locali. Roberto Gagliardi, Technical Director, coordina invece il progetto sportivo e rappresenta il collegamento tecnico e operativo con il network Sport Republic. Gagliardi porta un’esperienza internazionale maturata al Portsmouth e al Notts County, oltre a quattro anni all’interno di Sport Republic come Director of Recruitment del Göztepe. Durante questo periodo, il club turco è passato dalla seconda divisione ai vertici della Süper Lig, sviluppando un modello di recruitment e player trading che ha generato circa 50 milioni di euro di profitti nelle operazioni di trasferimento dei calciatori.

L'allenatore italiano

Non solo: sul piano tecnico, dopo le prime sei giornate di campionato, la società ha deciso di affidare la squadra ad Adolfo Sormani. Allenatore italiano di origini brasiliane, Sormani vanta esperienze con Juventus, Napoli Primavera e Sudtirol, oltre a importanti esperienze internazionali al Vejle, in Danimarca, dove ha conquistato la seconda divisione, al Partizani Tirana e al Torshavn, nelle Isole Faroe.

Scouting, investimenti e filo diretto con l'Italia

Così lo Zabbar St Patrick si è dato questo triplice obiettivo. Diventare una risorsa economica e tecnica per il progetto Sport Republic, dove poter creare una filiera anche per la carriera di un calciatore. Non certo una carriera 'local' a Malta, ma la possibilità di fare un primo step in un campionato dove le opportunità non mancano e avere la chance di essere già all'interno di un ecosistema che possa permettere al ragazzo di passare al Southampton o al Gotztepe o al Valenciennes senza troppo bisogno d'adattamento. Poi lo Zabbar, grazie alle legislazioni maltesi, potrà 'osare' anche in chiave scouting a livello mondiale. C'è la possibilità di mettersi alla prova anche, in caso di qualificazione, nelle Coppe Europee, ma anche di avere un filo diretto con l'Italia grazie a professionalità come quelle di Gagliardi che sono pronte ad avviare un percorso a doppia mandata con le realtà del nostro paese.