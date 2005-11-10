La Juventus torna a guardare in casa Tottenham per risolvere l'emergenza sulla corsia mancina a gennaio. Forte dei solidi rapporti internazionali intessuti dall'amministratore delegato Giovanni Carnevali - decisivo in estate per chiudere in extremis le operazioni Vicario e Sarr - grazie anche all'intermediazione di Edoardo Crnjar, l'imminente ingresso di Piero Ausilio nei quadri dirigenziali degli Spurs spingerebbero Destiny Udogie in bianconero. L'ex Udinese non è mai riuscito a entrare pienamente nei meccanismi tattici di Roberto De Zerbi, raccogliendo appena 5 presenze in Premier League: una marginalità che spinge il club londinese ad aprire alla cessione a titolo temporaneo.

Di cosa si parla

La formula del prestito oneroso con diritto di riscatto rappresenta la soluzione ideale per il tandem Carnevali-Massara, chiamato a gestire con oculatezza il budget invernale dopo aver già stanziato risorse importanti per regalare a Luciano Spalletti un nuovo centravanti. L'operazione Udogie metterebbe d'accordo tutte le componenti in gioco: permetterebbe al tecnico di Certaldo di avere un esterno duttile in entrambe le fasi sul quale aveva puntato con convinzione già ai tempi della Nazionale, a Carnevali di proseguire la ricostruzione di uno zoccolo duro italiano nello spogliatoio bianconero e offrirebbe allo stesso giocatore una vetrina (Serie A ed Europa League) per rilanciarsi e riconquistare il giro degli Azzurri.

Chi resta

Al termine dei sei mesi a Torino, la dirigenza bianconera potrà valutare con calma se ridiscutere il riscatto con il Tottenham oppure virare sulle numerose occasioni a parametro zero monitorate per l'estate. L'agenzia Roof ha già proposto alla Continassa i profili di David Raum e Tyrick Mitchell, entrambi in scadenza di contratto a giugno rispettivamente con Lipsia e Crystal Palace. Sullo sfondo restano sempre vive anche le alternative rappresentate da Nicolas Tagliafico e Juan Miranda: lo spagnolo del Bologna sarebbe in rottura con il club emiliano sul fronte rinnovo, ma un assalto già a gennaio appare complesso. A meno che i vertici del club rossoblù vogliano monetizzare dalla cessione di un titolare. Lo riferisce TuttoSport.