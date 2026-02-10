Il Porto presenterà un reclamo contro Hjulmand alla Commissione Disciplinare: cos'è accaduto

Il caso è esploso e promette strascichi importanti. Il Porto ha deciso di muoversi sul piano legale e presenterà un reclamo alla Commissione Disciplinare per un episodio avvenuto durante Sporting-AVS, ritenuto meritevole di sanzione. Al centro della contestazione c’è Morten Hjulmand, accusato di aggressione nel corso dei tempi supplementari.

Secondo la ricostruzione dei Dragoes, il capitano dello Sporting CP avrebbe colpito alla testa Tiago Galletto, episodio che non ha portato ad alcun provvedimento disciplinare immediato. Il Porto, convinto che l’azione fosse da cartellino rosso, sta raccogliendo materiale video a supporto della propria tesi, incluse immagini provenienti dalla bodycam dell’arbitro, nelle quali si vedrebbe chiaramente il giocatore dell’AVS dolorante dopo il contatto.

L’assenza di sanzioni ha consentito all'ex Lecce di essere regolarmente in campo nel successivo match di campionato, concluso con il pareggio proprio contro il Porto allo Estádio do Dragão. Un dettaglio che alimenta il malumore del club biancoblu, deciso ora a far valere le proprie ragioni nelle sedi competenti e a chiedere chiarezza su un episodio che, a suo giudizio, ha inciso anche sul prosieguo della stagione.