Stato di forma: Como inarrestabile, poi il Napoli. A sorpresa c'è la Lazio sul podio
Qual è lo stato di forma delle squadre di Serie A? In questo focus vi proponiamo la classifica in base ai punti conquistati dai club del massimo campionato italiano nelle ultime cinque partite disputate. A comandare questa speciale graduatoria con cinque vittorie in altrettante partite c'è il Como di Cesc Fabregas reduce dal 5-0 contro il Pisa. La squadra lariana nel lunch match di oggi ha collezionato il quinto successo di fila portandosi così in classifica a +3 su Juventus e Roma. Al secondo posto in questa speciale graduatoria ecco il Napoli: quattro vittorie e una sconfitta per i ragazzi di Antonio Conte che grazie agli ultimi risultati sono adesso a più otto sul quinto posto.
Cammino zoppicante del Milan di Massimiliano Allegri, ma peggio hanno fatti i cugini dell'Inter che - al pari della Juventus - sono reduci da un 1-1 e hanno collezionato due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare. In coda l'ultimo posto è occupato dal Cagliari di Fabio Pisacane: due pareggi e tre sconfitte. Poco sopra Pisa, Hellas Verona, Cremonese e Lecce: per le quattro squadre che occupano le ultime quattro posizioni in classifica un successo e quattro KO negli ultimi cinque turni. Di seguito il dato nel dettaglio.
Como 15 punti nelle ultime cinque gare di campionato
Napoli 12 punti
Lazio 10 punti
Genoa 9 punti
Milan 9 punti
Bologna 9 punti
Juventus 8 punti
Inter 8 punti
Atalanta 8 punti
Fiorentina 8 punti
Udinese 7 punti
Roma 7 punti
Sassuolo 7 punti
Torino 6 punti
Parma 5 punti
Lecce 3 punti
Hellas Verona 3 punti
Cremonese 3 punti
Pisa 3 punti
Cagliari 2 punti
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