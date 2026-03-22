Focus TMW Stato di forma: Como inarrestabile, poi il Napoli. A sorpresa c'è la Lazio sul podio

Qual è lo stato di forma delle squadre di Serie A? In questo focus vi proponiamo la classifica in base ai punti conquistati dai club del massimo campionato italiano nelle ultime cinque partite disputate. A comandare questa speciale graduatoria con cinque vittorie in altrettante partite c'è il Como di Cesc Fabregas reduce dal 5-0 contro il Pisa. La squadra lariana nel lunch match di oggi ha collezionato il quinto successo di fila portandosi così in classifica a +3 su Juventus e Roma. Al secondo posto in questa speciale graduatoria ecco il Napoli: quattro vittorie e una sconfitta per i ragazzi di Antonio Conte che grazie agli ultimi risultati sono adesso a più otto sul quinto posto.

Cammino zoppicante del Milan di Massimiliano Allegri, ma peggio hanno fatti i cugini dell'Inter che - al pari della Juventus - sono reduci da un 1-1 e hanno collezionato due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare. In coda l'ultimo posto è occupato dal Cagliari di Fabio Pisacane: due pareggi e tre sconfitte. Poco sopra Pisa, Hellas Verona, Cremonese e Lecce: per le quattro squadre che occupano le ultime quattro posizioni in classifica un successo e quattro KO negli ultimi cinque turni. Di seguito il dato nel dettaglio.

Como 15 punti nelle ultime cinque gare di campionato

Napoli 12 punti

Lazio 10 punti

Genoa 9 punti

Milan 9 punti

Bologna 9 punti

Juventus 8 punti

Inter 8 punti

Atalanta 8 punti

Fiorentina 8 punti

Udinese 7 punti

Roma 7 punti

Sassuolo 7 punti

Torino 6 punti

Parma 5 punti

Lecce 3 punti

Hellas Verona 3 punti

Cremonese 3 punti

Pisa 3 punti

Cagliari 2 punti