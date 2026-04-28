Focus TMW Stato di forma: in vetta Inter e Juve, poi Napoli e Roma. In coda hanno mollato...

Qual è lo stato di forma delle venti partecipanti alla Serie A 2025/26? In questo focus vi proponiamo la classifica in base ai punti conquistati dai club del massimo campionato italiano nelle ultime cinque partite disputate. A comandare questa speciale graduatoria con tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque gare ci sono l'Inter di Chivu e la Juventus di Spalletti. A seguire a quota dieci il Napoli di Conte e la Roma di Gasperini, squadre entrambe reduci da un successo.

Bene la Fiorentina di Vanoli che nell'ultimo turno ha pareggio contro il Sassuolo ed è praticamente fuori dalla lotta retrocessione: tre pareggi e due vittorie nelle ultime cinque partite. Poi ben cinque squadre a quota otto punti: due vittorie, due pareggi e una sconfitta per Udinese, Lazio, Torino, Sassuolo e Parma.

In fondo a questa speciale graduatoria le ultime quattro della classe: il Pisa di Hiljemark ormai spacciato ha incassato solo sconfitte, quattro ko e un pareggio per l'Hellas Verona di Sammarco. Un pochino meglio chi in questi ultimi turni di Serie A si giocherà la permanenza nel massimo campionato: il Lecce di Di Francesco ha conquistato due pareggi e tre sconfitte, la Cremonese di Giampaolo una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Di seguito il dato nel dettaglio.

Inter 11 punti nelle ultime cinque gare

Juventus 11 punti

Napoli 10 punti

Roma 10 punti

Fiorentina 9 punti

Udinese 8 punti

Lazio 8 punti

Torino 8 punti

Sassuolo 8 punti

Parma 8 punti

Como 7 punti

Atalanta 7 punti

Milan 7 punti

Cagliari 6 punti

Bologna 6 punti

Genoa 6 punti

Cremonese 4 punti

Lecce 2 punti

Hellas Verona 1 punto

Pisa 0 punti