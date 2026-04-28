Stato di forma: in vetta Inter e Juve, poi Napoli e Roma. In coda hanno mollato...
Qual è lo stato di forma delle venti partecipanti alla Serie A 2025/26? In questo focus vi proponiamo la classifica in base ai punti conquistati dai club del massimo campionato italiano nelle ultime cinque partite disputate. A comandare questa speciale graduatoria con tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque gare ci sono l'Inter di Chivu e la Juventus di Spalletti. A seguire a quota dieci il Napoli di Conte e la Roma di Gasperini, squadre entrambe reduci da un successo.
Bene la Fiorentina di Vanoli che nell'ultimo turno ha pareggio contro il Sassuolo ed è praticamente fuori dalla lotta retrocessione: tre pareggi e due vittorie nelle ultime cinque partite. Poi ben cinque squadre a quota otto punti: due vittorie, due pareggi e una sconfitta per Udinese, Lazio, Torino, Sassuolo e Parma.
In fondo a questa speciale graduatoria le ultime quattro della classe: il Pisa di Hiljemark ormai spacciato ha incassato solo sconfitte, quattro ko e un pareggio per l'Hellas Verona di Sammarco. Un pochino meglio chi in questi ultimi turni di Serie A si giocherà la permanenza nel massimo campionato: il Lecce di Di Francesco ha conquistato due pareggi e tre sconfitte, la Cremonese di Giampaolo una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Di seguito il dato nel dettaglio.
Inter 11 punti nelle ultime cinque gare
Juventus 11 punti
Napoli 10 punti
Roma 10 punti
Fiorentina 9 punti
Udinese 8 punti
Lazio 8 punti
Torino 8 punti
Sassuolo 8 punti
Parma 8 punti
Como 7 punti
Atalanta 7 punti
Milan 7 punti
Cagliari 6 punti
Bologna 6 punti
Genoa 6 punti
Cremonese 4 punti
Lecce 2 punti
Hellas Verona 1 punto
Pisa 0 punti
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