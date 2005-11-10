Esposito non convocato da Mancini, Stramaccioni: "Non credo ci sia una connessione punitiva"

Mister Andrea Stramaccioni, intervenuto a Rai Sport prima della sfida tra l'Italia e il Belgio a Bruxelles, ha commentato così l'esclusione di Sebastiano Esposito dai convocati per stasera. Di seguito la lettura del giovane allenatore, oggi opinionista.

Per Stramaccioni il rigore con la Francia non c'entra

"Non credo che ci sia una connessione punitiva, penso che si tratti di una questione di rotazione dei valori e delle risorse che ha a disposizione il ct Mancini. Secondo me continua l'approccio reale e serio dell'allenatore a una nuova generazione di calciatori. È in partite così che si cresce".