Argentina ko nella prima senza Messi: l’Uruguay passa 2-1, autogol Balerdi

Finisce male e in un contesto triste la prima uscita dell’Argentina dopo l’addio alla nazionale da parte di Leo Messi. La Seleccion perde in amichevole contro l’Uruguay di Diego Forlan, che si impone per 2-1 in una Bombonera mai cosi semivuota. Decide un gol di Maxi Araujo dopo l'autorete di Leonardo Balerdi ad inizio secondo tempo, di Julian Alvarez iil gol argentino.

Messi presente senza esserci

La premessa sullo stesso Messi va fatta: pur senza esserci, Leo è presente nella moltitudine di tifosi che hanno indossato la sua maglia sugli spalti, ma anche nella scelta dell’AFA di far scendere in campo la squadra indossando la stessa speciale divisa pensata per la sera dell’addio alla Pulga.

Autogol Balerdi, gol di Maxi Araujo e Julian Alvarez

A sbloccare il match uno sfortunato e casuale autogol del difensore della Roma, Balerdi, al 48’. Già al 53’ la Celeste raddoppia con Maxi Araujo, a nulla serve la rete di Julian Alvarez al 73’: vince l’Uruguay.

Il rendimento degli italiani

Senza Messi, ma pure con Lautaro fermo ai box, il ct Scaloni sceglie Nico Paz e Thiago Almada a supporto di Julian Alvarez. Il fantasista del Como e il difensore della Roma, Leonardo Balerdi, restano in campo 90 minuti. Matias Soulé disputa invece tutto il secondo tempo. Solo panchina per Mariano Troilo, Perrone, Franco Mastantuono, Giovanni Simeone e Santiago Castro.