Gilardino plasma il suo Parma: adesso l’atteggiamento c’è

La sosta per le Nazionali permette di trarre un primo bilancio sulla gestione di Alberto Gilardino come allenatore del Parma. Il tecnico biellese è ‘salito al trono’ proprio in occasione della pausa precedente e ha avuto a disposizione sei partite per portare le sue idee alla formazione crociata. E, conclusa appunto la sesta partita, si può affermare come il Parma stia assimilando i concetti del suo tecnico, mostrando un’evoluzione - anche se solo in fase iniziale - rispetto a quanto si era visto nell’anno precedente con mister Carlos Cuesta.

Le difficoltà iniziali

Non è però tutto oro quel che luccica. Infatti, per arrivare a questo punto il Parma di mister Gilardino ha dovuto attraversare ben più di una difficoltà. Nell’esatto momento in cui si è insediato sulla panchina gialloblu, il tecnico biellese ha insistito fortemente su due concetti: l’atteggiamento e il mantenimento delle distanze. E proprio questi due erano gli elementi in cui il Parma si dimostrava più fragile: la squadra calava nettamente alla prima difficoltà, come dimostrano benissimo le sfide contro Inter e Torino, le prime due della gestione Gilardino. I crociati impattavano malissimo sulla partita, subendo tre gol in entrambe le gare nella prima mezz’ora e non riuscendo poi a controbattere alle offensive avversarie. Un quadro che, nelle prime settimane, è apparso molto preoccupante, visti anche i miglioramenti non molto tangibili nelle sfide contro Lazio e Udinese: nel primo caso la squadra ha approcciato meglio, ma due errori grossolani l’hanno condannata alla sconfitta; nel secondo è arrivato il primo clean sheet, ma l’inizio di gara è stato molto contratto e poco fluido.

Gilardino plasma il Parma: atteggiamento e distanze

La prima vera svolta è arrivata in occasione della trasferta contro l’Atalanta, dove la squadra ha saputo rimanere unita di fronte alle difficoltà iniziali, per poi colpire sul finire del primo tempo e passare in vantaggio. Dopodiché i crociati hanno gestito bene il resto della partita, trovando anche gli spazi giusti per segnare altre due reti. Mantenimento delle distanze e atteggiamento iniziale: ecco i due dogmi di mister Gilardino applicati alla perfezione dal Parma. Lo stesso si stava intravedendo anche nella sfida casalinga contro il Bologna, ma l’espulsione subitanea di Ndiaye ha complicato inevitabilmente le cose. Allo stesso tempo, i gialloblu sono rimasti sempre in partita, nonostante gli attacchi feroci di un Bologna che ha schierato una formazione a dir poco offensiva. La squadra è sì andata sotto di due reti, ma ha saputo reagire ancora una volta, mantenendosi ben solida nonostante l’uomo in meno ed essendo capace di dimezzare lo svantaggio. Alla fine è arrivata una sconfitta, ma mister Gilardino può essere comunque contento di aver visto applicati i suoi dettami in campo. Questo, però, non può bastare per averla vinta nella corsa salvezza: servirà maggiore continuità di rendimento e durante la sosta il tecnico biellese potrà insistere proprio su questo aspetto.