Atalanta gol
Filippo Davide Di Santo
Concretizzare tutto quello che si potrebbe creare. Questo è uno degli obiettivi dell'Atalanta di Maurizio Sarri, nella quale il gol, da sempre cardine della squadra bergamasca, sta tendendo a mancare in relazione a quanto la squadra stessa può produrre. Ma cosa dicono i numeri in correlazione con le annate precedenti?
Un attacco che deve migliorare
L'Atalanta attuale nelle prime 11 giornate di campionato di Serie A, ha siglato 17 reti in 11 partite (una media di 1,55 gol a partita). Considerando gli ultimi 10 anni, hanno fatto peggio di quella attuale solo la stagione 2025/2026 (13 gol), la 2022/2023 (16 gol) e la prima annata di Gasperini nel 2016/2017 (16 gol).
Considerando invece le annate pre-Gasp dal 2000 a oggi, l'Atalanta attuale ha realizzato più reti dopo 11 giornate rispetto a quasi tutte le altre, risultando alla pari soltanto con il 2006/2007 (annata conclusa con il record di punti) e con il 2011/2012 (quella del -6).
I gol dell'Atalanta dopo 11 giornate
2026/2027: 17 gol (media 1,55)
2025/2026: 13 gol (media 1,18)
2024/2025: 29 gol (media 2,64)
2023/2024: 19 gol (media 1,73)
2022/2023: 16 gol (media 1,45)
2021/2022: 20 gol (media 1,82)
2020/2021: 22 gol (media 2,00)
2019/2020: 30 gol (media 2,73)
2018/2019: 19 gol (media 1,73)
2017/2018: 18 gol (media 1,64)
2016/2017: 16 gol (media 1,45)