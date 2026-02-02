TMW Parma, ecco Strefezza: ha svolto le visite mediche, si aspetta solo l'annuncio

Gabriel Strefezza ha raggiunto lo Studio Pasta per svolgere le visite mediche con il Parma. L'esterno offensivo brasiliano, classe '97, rimasto sei mesi in Grecia per giocarsi le sue carte all'Olympiacos e in Champions League, ha preferito fare ritorno in Italia e abbracciare una nuova esperienza per giocare al Tardini.

Secondo le informazioni riportate da TMW, il giocatore ha già terminato gli esami di rito e ha lasciato la clinica (nella foto in calce il momento dell'arrivo dell'ex Como già con le tenute ufficiali da giocatore gialloblù). Nelle prossime ore dunque, con responso positivo, arriverà la tanto attesa firma sul contratto che legherà Strefezza al Parma per i prossimi sei mesi in prestito. Fino al termine della stagione e in tempo per la chiusura del mercato in programma questa sera (ore 20). Insomma, questione di ore, ma ormai si aspetta solo l'annuncio ufficiale.

Ieri sera lo sprint decisivo, con l'agente allo Stadio Ennio Tardini per il match perso 1-4 dai Ducali contro la Juventus. L’esperienza tentata in estate in Grecia, con l’Olympiacos - che lo ha acquistato per 8 milioni a fine luglio -, nella speranza di mettersi alla prova in Champions League non è andata come da aspettative (solo 95 minuti nella competizione europea). Ora Strefezza vuole rilanciarsi nuovamente nel campionato italiano, sotto la guida di Carlos Cuesta, alle prese con la corsa salvezza.

Intanto il CEO del Parma, Federico Cherubini, ha confermato ieri sera l'arrivo di Strefezza: "È in arrivo, abbiamo ancora qualche dettaglio da sistemare, sta arrivando qui a Parma e speriamo di poter chiudere entro domani. A inizio anno abbiamo attraversato un momento con diversi giocatori fuori, con qualità, che stiamo recuperando, tipo Ondrejka e Oristanio. Pensiamo che possano essere in qualche modo nuovi acquisti. In questa sessione abbiamo cercato di dare al mister qualche soluzione in più, anche con il dispiacere di aver perso alcuni ragazzi che son stati importanti per noi come Hernani, Djuric, Cutrone che hanno dato tanto a questa squadra. Era giusto però assecondare le loro volontà".