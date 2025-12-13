Galatasaray, caos Icardi-stampa. Il presidente: "Nessuno può negare cosa ha dato in 3 anni"

Giù le mani da Mauro Icardi. Il presidente del Galatasaray, Dursun Ozbek, è intervenuto in difesa dell'attaccante argentino di fronte alle critiche e alle voci circolate nelle ultime settimane. Il numero uno del club turco è andato dritto al punto a proposito della situazione, del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e del legame che l'ex Inter ha con la società giallorossa. "Che problema può avere Icardi con il Galatasaray? È uno dei nostri giocatori più importanti. Nessuno può negare ciò che ha dato negli ultimi tre anni", ha esordito Ozbek.

Riconoscendo il percorso a tappe di Maurito del rientro a pieno regime ancora da raggiungere: "Ha subito un infortunio molto grave e stiamo aspettando il suo recupero. Sta migliorando poco a poco", le parole riprese da MARCA. "È un calciatore emblematico, una figura iconica del Galatasaray". Poi è passato alle critiche ricevute dalla stampa: "Stiamo ricevendo attacchi da tutte le parti. Vogliono affondare il Galatasaray, ma nessuno può farlo. Tutti dovrebbero sapere fin dove possono spingersi nel momento di informare", ha fatto notare il presidente del club.

Ma dove nascono i giudizi negativi nei confronti di Icardi? Dalla sconfitta incassata contro il Monaco in Champions League. E il giocatore di 32 anni non ha tirato indietro la gamba in proposito: "So che il mio nome fa notizia e che alcuni 'giornalisti' turchi dicono che dal club mi abbiano chiamato per avvisarmi che non mi avrebbero rinnovato il contratto. È falso: non hanno chiamato né me né il mio agente", precisa.

"Cercano di creare una notizia falsa per coprire la sconfitta? Il mio contratto scade a giugno 2026. Non permetterò che usino la mia immagine per questo. Quando il mio contratto finirà, me ne andrò a testa alta", ha dichiarato Icardi. "E se, ipoteticamente, dovessi andare via prima, sarà solo per una mia decisione. Vi mando un bacio. Potete ancora godervi Icardi per qualche mese. Fatelo, perché poi mi rimpiangerete", la stoccata finale dell'argentino.