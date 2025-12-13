Icardi risponde in campo: gol nel 4-1 del Galatasaray. Okan: "È il nostro capitano"

Il Galatasaray supera 1-4 l'Antalyaspor e allunga in vetta alla classifica nella Super Lig turca. La sblocca Sané al 7', raddoppio già all'11' di Sallai, poi Victor Osimhen firma il 3-0 al 56'. Van de Streek la riapre al 69', ma in pieno recupero al 93' ecco il definitivo 1-4 firmato da Mauro Icardi.

L'ex centravanti dell'Inter dunque risponde sul campo ad una settimana di polemiche legate al suo contratto (con anche il Presidente che ha preso posizione) ed al suo addio ormai prossimo al Galatasaray. Al termine del match il tecnico Buruk Okan lo ha esaltato: "Anche il nostro presidente ha spiegato. Lui è il nostro capitano. È molto prezioso per noi. La sua performance negli ultimi anni... È stato frenato l'anno scorso, tornando da questo infortunio, giocando dopo molto tempo, il numero di gol che ha segnato è un numero significativo di gol. È ovvio che ci sia speculazione con tali giocatori di punta, ma ci fidiamo molto di lui. È molto importante e prezioso per il Galatasaray".

Il programma della 16^ giornata nella Super Lig turca

Kasimpasa-Genclerbirligi 0-0

Rizespor-Eyupspor 3-0

Kayserispor-Alanyaspor 0-0

Antalyaspor-Galatasaray 1-4

Gaziantep-Goztepe

Karagumruk-Kocaelispor

Samsunspor-Istanbul Basaksehir

Trabzonspor-Besiktas

Fenerbahce-Konyaspor

La classifica

1. Galatasaray 39 punti

2. Trabzonspor 34

3. Fenerbahce 33

4. Goztepe 26

5. Besiktas 25

6. Samsunspor 25

7. Gaziantep 23

8. Kocaelispor 19

9. Alanyaspor 18

10. RIzespor 18

11. Istanbul Basaksehir 17

12. Konyaspor 16

13. Genclerbirligi 15

14. Kasimpasa 15

15. Antalyaspor 15

16. Kayserispor 14

17. Eyupspor 13

18. Karagumruk 8

Classifica marcatori

11 gol: Onuachu (Trabzonspor)

10 gol: Shomurodov (Istanbul Basaksehir)

8 gol: Icardi (Galatasaray)

7 gol: Nayir (Konyaspor) e En-Nesyri (Fenerbahce)