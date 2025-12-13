Icardi risponde in campo: gol nel 4-1 del Galatasaray. Okan: "È il nostro capitano"
Il Galatasaray supera 1-4 l'Antalyaspor e allunga in vetta alla classifica nella Super Lig turca. La sblocca Sané al 7', raddoppio già all'11' di Sallai, poi Victor Osimhen firma il 3-0 al 56'. Van de Streek la riapre al 69', ma in pieno recupero al 93' ecco il definitivo 1-4 firmato da Mauro Icardi.
L'ex centravanti dell'Inter dunque risponde sul campo ad una settimana di polemiche legate al suo contratto (con anche il Presidente che ha preso posizione) ed al suo addio ormai prossimo al Galatasaray. Al termine del match il tecnico Buruk Okan lo ha esaltato: "Anche il nostro presidente ha spiegato. Lui è il nostro capitano. È molto prezioso per noi. La sua performance negli ultimi anni... È stato frenato l'anno scorso, tornando da questo infortunio, giocando dopo molto tempo, il numero di gol che ha segnato è un numero significativo di gol. È ovvio che ci sia speculazione con tali giocatori di punta, ma ci fidiamo molto di lui. È molto importante e prezioso per il Galatasaray".
Il programma della 16^ giornata nella Super Lig turca
Kasimpasa-Genclerbirligi 0-0
Rizespor-Eyupspor 3-0
Kayserispor-Alanyaspor 0-0
Antalyaspor-Galatasaray 1-4
Gaziantep-Goztepe
Karagumruk-Kocaelispor
Samsunspor-Istanbul Basaksehir
Trabzonspor-Besiktas
Fenerbahce-Konyaspor
La classifica
1. Galatasaray 39 punti
2. Trabzonspor 34
3. Fenerbahce 33
4. Goztepe 26
5. Besiktas 25
6. Samsunspor 25
7. Gaziantep 23
8. Kocaelispor 19
9. Alanyaspor 18
10. RIzespor 18
11. Istanbul Basaksehir 17
12. Konyaspor 16
13. Genclerbirligi 15
14. Kasimpasa 15
15. Antalyaspor 15
16. Kayserispor 14
17. Eyupspor 13
18. Karagumruk 8
Classifica marcatori
11 gol: Onuachu (Trabzonspor)
10 gol: Shomurodov (Istanbul Basaksehir)
8 gol: Icardi (Galatasaray)
7 gol: Nayir (Konyaspor) e En-Nesyri (Fenerbahce)
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.