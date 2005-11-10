Lo svedese biondo che farà impazzire l’Italia? Chi è Lucas Bergvall

Vent'anni, 187 centimetri, capelli biondi e un talento che il Tottenham ha scelto di blindare già giovanissimo. Lucas Bergvall è uno dei centrocampisti più interessanti della nuova generazione svedese e, dopo aver conquistato la Premier League, potrebbe presto diventare un nome caldo anche per il mercato italiano come vi abbiamo raccontato negli stessi giorni su queste colonne. Il Tottenham lo ha acquistato nel 2024 dal Djurgarden, battendo anche la concorrenza del Barcellona. Un investimento da circa 10 milioni di euro per un giocatore che oggi ha una valutazione decisamente superiore. Il problema, però, è la continuità. Bergvall vuole giocare e, se a Londra non dovesse trovare lo spazio necessario, gennaio potrebbe diventare un momento decisivo.

Dalla Svezia alla Premier League

Una rapida bio dello svedese biondo. Nato a Stoccolma il 2 febbraio 2006, Bergvall muove i primi passi nel Brommapojkarna e debutta tra i professionisti a soli sedici anni. Poi il passaggio al Djurgarden, dove nel 2023 si mette definitivamente in mostra: 25 presenze in campionato a soli 17 anni. Predestinato. Il Tottenham anticipa tutti e lo porta in Inghilterra. La crescita è progressiva: 27 presenze in Premier League nella prima stagione, poi l'esperienza europea e la Champions League. Nel frattempo arriva anche la Nazionale svedese, con Bergvall che diventa uno dei volti della nuova generazione scandinava. Si, ma che ruolo ha? Bergvall è difficile da incasellare in un solo ruolo. Può giocare da mezzala, abbassarsi in costruzione oppure avanzare sulla trequarti. Il suo punto di forza è la capacità di muovere il pallone in verticale e attaccare gli spazi con la conduzione. Nonostante il fisico, non è il classico centrocampista nordico esclusivamente di struttura. Ha qualità tecnica, cambio di passo e personalità per giocare sotto pressione. Deve ancora migliorare nella continuità e nella capacità di incidere negli ultimi metri, ma il margine di crescita è enorme. È proprio questo mix ad aver convinto il Tottenham a investire su di lui. E non è un caso che Pep Guardiola, dopo averlo affrontato, abbia definito Bergvall "unstoppable".

La questione è soprattutto una: quanto spazio avrà Bergvall a Tottenham?

Nell'estate 2026 erano già emerse indiscrezioni sulla volontà del giocatore di valutare una partenza per trovare maggiore continuità. Il Tottenham, dal canto suo, non ha intenzione di regalarlo: il contratto scade nel 2031 e la valutazione resta elevata. Ma gennaio può cambiare tutto. Se Bergvall continuerà a trovare poco spazio, una nuova richiesta di cessione potrebbe riaprire il mercato. E la Serie A osserva. Il Napoli aveva già effettuato un sondaggio per il centrocampista svedese, mentre anche altri grandi club europei hanno raccolto informazioni. Bergvall non è ancora un campione affermato. È però uno di quei talenti che possono diventarlo molto presto. E se il Tottenham dovesse davvero aprire alla cessione a gennaio, in Italia potrebbero essere in molti a bussare alla porta degli Spurs. Lo svedese biondo è pronto a far parlare di sé. Anche in Serie A.