Lucas Bergvall lascia De Zerbi a gennaio? Può sbarcare in Serie A

Lucas Bergvall è senza dubbio uno dei talenti più interessanti del calcio scandinavo. Scoperto dal Tottenham in Svezia dal Djurgarden, per il quale nell'estate del 2024 gli Spurs lo hanno pagato 10 milioni di euro, non sta trovando grande spazio in questa stagione nella gestione Roberto De Zerbi. Il centrocampista, contratto in scadenza nell'estate del 2031, ha giocato solo 3 partite in questa Premier League: 45' contro il Brentford, due panchine consecutive, 27' contro l'Everton e solo 6' contro l'Aston Villa. Uomo di Coppa, semmai, ma in EFL Cup, dove è stato titolare nella vittoria per 5-1 contro il Charlton e nella disfatta al terzo turno contro il Liverpool: ko 3-1 ed eliminazione del Tottenham in una stagione finora da tregenda.

Via a gennaio?

Già in estate l'addio di Bergvall, soprattutto nelle ultime settimane della sessione, negli ultimi giorni dell'estate mercatara, pareva possibile. Diverse società hanno sondato il terreno con la dirigenza del Tottenham che nel reparto, con Sandro Tonali e Matheus Fernandes, ha investito fortemente negli ultimi mesi per regalare a De Zerbi i rinforzi richiesti e desiderati. Lo spazio per Bergvall si è così ulteriormente ridotto e per non perdere un ruolo importante con la Svezia e trovare minutaggio, è possibile che lasci Londra a gennaio.

L'ipotesi Italia

In Serie A chi lo conosce bene è il ds della Fiorentina, Fabio Paratici, che lo ha avuto proprio al Tottenham. Chi cerca nel ruolo un giocatore con queste caratteristiche, per l'immediato, è la Juventus. Per il futuro può diventare un profilo su cui sia Inter che Milan potrebbero investire e pure il Napoli in caso di addii eccellenti. Insomma, lo svedese può concretamente diventare un uomo mercato di qui a breve. Magari proprio per l'Italia...