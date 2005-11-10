Eurogol di Alajbegovic e Juve in vantaggio contro il Napoli: 1-0 del bosniaco al 70'
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Lorenzo Di Benedetto
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Oggi alle 22:13Serie A
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01.11.2026 22:13Serie A
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Si sblocca la partita dell'Allianz Stadium, con un eurogol di Kerim Alajbegovic. Azione partita con una grande accelerazione di Zhegrova sulla destra, passaggio interno per il bosniaco che ha stoppato il pallone, se lo è sistemato sul mancino e ha fatto partire un sinistro potentissimo in diagonale che ha sbattuto sul palo per poi entrare in porta. 1-0 dunque al 70'.
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