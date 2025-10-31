Carrarese-Frosinone, i convocati di Alvini: da Marchizza a Gori, in 7 fuori per infortunio
Sono 23 i calciatori convocati da Massimiliano Alvini per la sfida contro la Carrarese di domani. Ancora lunga la lista degli assenti con ben 7 infortunati – Barcella, Gori, Biraschi, Selvini, Francesco Gelli, Marchizza e Monterisi – e altri tre calciatori non convocati per scelta tecnica: Lolic, Hegelund, Dixon. Questo l’elenco completo:
Portieri: Palmisani, Pisseri, Sherri
Difensori: Bracaglia, Calvani, Cittadini, Corrado, Gelli J., Oyono A., Oyono J.
Centrocampisti: Calò, Cichella, Grosso, Kone, Koutsoupias, Ndow
Attaccanti: Ghedjemis, Kvernadze, Masciangelo, Raimondo, Raychev, Vergani, Zilli
Infortunati
Barcella: lesione di alto grado dell’adduttore lungo di destra.
Gori: lesione menisco laterale ginocchio destro.
Biraschi: lesione menisco laterale ginocchio destro.
Selvini: lesione legamento crociato anteriore e menisco laterale ginocchio destro.
Gelli F.: lesione bicipite femorale coscia sinistra.
Marchizza : sindrome femoro-rotulea post-traumatica ginocchio destro.
Monterisi: lesione a livello della giunzione miotendinea del bicipite femorale destro
