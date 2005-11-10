Tardelli: "La Nazionale è di tutti noi. Un titolo nei prossimi 4 anni? Ci voglio credere"TMW
Andrea Piras
Ospite al "Festival dello Sport" di Trento, Marco Tardelli ha parlato della Nazionale di Roberto Mancini:
Crede a Mancini che dice che in quattro anni la Nazionale vincerà un titolo?
"Io ci voglio credere perché Mancini è l'allenatore della Nazionale e la Nazionale è di tutti noi. Credo che la seconda partita sia stata una chiave importante per poter arrivare lontano. Ci credo".
Anche a Carnevali che dice che con Spalletti vincerà un trofeo?
"Sono problemi privati. La Nazionale è pubblica. La Juventus è privata".
Nessuno dimentica voi campioni del 1982.
"Meno male che nessuno si dimentica di me e dei miei compagni. Spero sia ricordata come una cosa molto improntate per un'Italia che in quel momento era in difficoltà. E non solo quella calcistica".
Come presidente della FIFA chi vedresti e cosa vorresti che facesse?
"Io non ho un nome ma una grande paura: indovinate quale sia".
Più forti nel 78 o nell'82?
"Nell'82 abbiamo avuto un gioco spumeggiante e abbiamo vinto il Mondiale. Nel 78 abbiamo avuto un gioco spumeggiante e ci siamo preparati per la vittoria dell'82".
Cosa ne pensa dei centrocampisti dell'Italia di oggi: da Barella a Frattesi, Tonali, Fagioli?
"Sono giocatori che hanno una certa personalità. Tonali ha quello che serve a centrocampo. Io credo che piano piano riusciremo ad uscire dal tunnel".