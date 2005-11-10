Un presente da protagonista assoluto e un futuro che verrà definito in estate. Kenneth Taylor è sempre più centrale nella Lazio di Gennaro Gattuso, che ne ha lodato l'assist straordinario per il secondo gol di Noslin sabato contro il Lecce. "Vede cose che altri non vedono, io non avevo vista quella giocata. Rui Costa faceva cose simili" ha detto il tecnico calabrese nella conferenza stampa postpartita, celebrando l'ennesima prestazione di altissimo livello di Taylor. L'olandese però è molto più di quell'assist geniale, è il collante di una fascia sinistra che riesce a incidere anche quando mancano i titolari come successo contro il Lecce. Va tra le linee, aiuta Belahyane in costruzione e rifinisce nella trequarti offensiva. Un centrocampista totale che si sposa perfettamente con la caratteristiche da incursore di Frattesi.

Lazio, Taylor protagonista. Di mercato si parla solo a giugno

Dopo esser tornato in nazionale a settembre, nella scorsa pausa per le nazionali Taylor è rimasto a Roma e ha potuto ricaricare le batterie dopo un grandissimo inizio di stagione. L'ex Ajax è attenzionato da Xavi e queste prestazioni con la Lazio potrebbero riportarlo presto a vestire la maglia Orange. Non solo, perché questo suo livello sta attirando anche diverse sirene di mercato, sia dall'Italia che dall'estero. Il piano però a Formello è chiaro, a gennaio neanche ci si siederà al tavolo per una possibile cessione di Taylor. In estate sarà tutto diverso, ma fino a fine stagione l'olandese potrà pensare solo al campo. Non basterebbero neanche i 40 milioni paventati nelle scorse settimane a smuovere la Lazio. Taylor rimarrà fino a giugno, poi si potrà parlare di una possibile maxi-plusvalenza.