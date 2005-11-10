Newcastle, occhi su Kenneth Taylor: ma la Lazio non vuole smantellare a gennaio
Simone Lorini
Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Newcastle United ha messo nel mirino Kenneth Taylor, centrocampista olandese classe 2002 in forza alla Lazio, ma deve fare i conti con la concorrenza di altri due club di Premier League come Bournemouth e Brentford. Le tre società inglesi sarebbero tutte pronte a soddisfare le richieste economiche fissate dal club biancoceleste e dal presidente Claudio Lotito per lasciar partire il giocatore.
Nonostante il forte pressing proveniente dall'Inghilterra, la dirigenza capitolina avrebbe però rassicurato il tecnico Gennaro Gattuso, garantendo che non c'è alcuna intenzione di stravolgere l'attuale rosa a stagione in corso. Ogni discorso relativo a un eventuale trasferimento di Taylor — legato alla Lazio da un contratto fino a giugno 2030 — verrà dunque rimandato alla prossima estate.
Arrivato a Roma dall'Ajax nel gennaio 2026 per una cifra intorno ai 16,9 milioni di euro, il centrocampista conta finora sei presenze con la nazionale maggiore dei Paesi Bassi.