Kenneth Taylor è diventato in pochi mesi il perno insostituibile del centrocampo della Lazio di Gennaro Gattuso, attirando inevitabilmente le attenzioni dei principali club europei. Arrivato dieci mesi fa dall'Ajax per una cifra inferiore ai 17 milioni di euro, il 24enne ha completato una trasformazione e da semplice mezzala si è evoluto in un regista aggiunto che detta i tempi, accompagna la manovra e garantisce equilibrio. Adesso, secondo quanto rivelato da TuttoSport, la Juventus intende preparare un assalto invernale da circa 40 milioni di euro, affiancandosi ai sondaggi dalla Premier League di Brentford, Newcastle e Bournemouth.

Non si muove dalla Capitale

Nonostante l'evidente attrattiva economica dell'operazione - che frutterebbe una plusvalenza considerevole pur dovendo riconoscere il 10% sulla rivendita all'Ajax - il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Angelo Fabiani hanno infatti blindato i gioielli della rosa in vista di gennaio, respingendo al mittente tanto gli approcci per Taylor. Come anche la proposta da 25 milioni del Brentford per Gustav Isaksen. A blindare ulteriormente la permanenza nella Capitale è stato lo stesso centrocampista olandese, che ha già rassicurato Gattuso sulla ferma volontà di restare a Roma almeno fino al termine della stagione per dare seguito insieme ai sogni d'alta classifica.

I piani di riserva

Il "no" della Lazio è netto, ma la Juventus è già pronta a virare sulle alternative individuate alla Continassa per soddisfare le richieste di Luciano Spalletti. Per l'immediato, il primo nome in cima alla lista è quello di Pierre-Emile Hojbjerg: il trentunenne centrocampista danese è in uscita dall'Olympique Marsiglia e vede di buon grado una nuova sfida in Serie A, dove la sua esperienza internazionale e la qualità in regia porterebbero subito peso specifico alla mediana bianconera. Parallelamente, in prospettiva futura, resta viva l'opzione legata al giovane talento Darryl Bakola, per il quale i bianconeri dovranno però superare la ricca concorrenza inglese e la resistenza del Sassuolo. In questo senso l'ex CEO neroverde Giovanni Carnevali avrebbe in serbo un'offerta.