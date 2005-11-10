Gennaro Gattuso deve fare ancora i conti con l'infermeria. In occasione della sfida odierna contro il Torino, l'allenatore della Lazio dovrà rinunciare anche a Kenneth Taylor, che si è aggiunto alla lista degli indisponibili già comprendente Sutalo, Nuno Tavares e Marusic. Come riportato dal Corriere dello Sport, tutti e quattro saranno sottoposti a nuovi controlli tra 48 ore, quando sarà possibile avere un quadro più chiaro delle rispettive condizioni fisiche.

Lazio, le condizioni di Taylor

In conferenza stampa Gattuso ha fatto chiarezza sul problema accusato dal centrocampista olandese: “Kenneth ha avuto un problemino contro il Lecce. Ha fatto una risonanza, è stato riscontrato un po’ di edema. È difficile ora sbilanciarsi, non credo sia gravissimo e quindi uno stop lungo”. Il giocatore aveva accusato un risentimento al 46', riuscendo comunque a portare a termine la partita. “Voleva stringere i denti, però non possiamo permetterci di rischiare visto l’edema”, ha spiegato il tecnico.

Nuno Tavares punta il derby, Sutalo rischia di tornare nel 2027

Differenti le situazioni degli altri infortunati. Sutalo rischia di tornare a disposizione soltanto nel nuovo anno, mentre Nuno Tavares sta intensificando il lavoro con l'obiettivo di recuperare per il derby contro la Roma. “Penso che da lunedì comincerà a fare i cambi di direzione, sta già toccando i 15-18 km/h. Siamo sulla buona strada”, ha assicurato Gattuso. Marusic, invece, attende il via libera per tornare a disposizione e garantire un'alternativa su entrambe le fasce.