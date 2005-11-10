Una Fiorentina in stato confusionale sta cominciando a valutare le posizioni dei giocatori in prestito. Non è ancora tempo di scelte definitive. Il direttore sportivo Fabio Paratici vuole aspettare le prossime quattro partite di campionato per avere un quadro più chiaro della situazione. Sono diversi i calciatori sotto osservazione. Giovani e meno giovani che stanno vivendo in maniera diversa questo complicato inizio di stagione della squadra viola. Ma che hanno tutti clausole di riscatto impegnative dal punto di vista economico.

40 MILIONI PER JIMENEZ E NIJE

La famiglia Commisso si prepari ad aprire ancora il portafoglio dopo la pioggia di soldi messa a disposizione di Paratici nell'ultimo calcio mercato estivo. Jimenez e Nije hanno passato l'esame. Sono due giovani di grande talento che non hanno tradito le aspettative. Di Jimenez preoccupava il carattere. Diciamo, ribelle. Beh, qualche atteggiamento oltre le righe c'é stato ma niente che suggerisca alla Fiorentina di non riscattarlo a fine stagione. Un'operazione importante visto che il club viola dovrà versare al Bornemouth venti milioni se vorrà lasciare agli inglesi il 30& sulla futura rivendita o 26 milioni se vorrà riscattarlo totalmente. Via libera anche per Nije. Altro talento formidabile. La Fiorentina verserà poco più di 16 milioni al Torino.

SU PEDRO GIUDIZIO SOSPESO

Per quanto riguarda Pedro Goncalves di sicuro non scatterà l'obbligo di riscatto. La Fiorentina sarebbe stata obbligata a versare 22 milioni e mezzo allo Sporting in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Ipotesi già naufragata nel nulla. Ma la società viola ha comunque dei dubbi sul fatto di esercitare o meno il riscatto per il portoghese. La cifra è troppo altra e Pedro Goncalves non è riuscito per il momento a garantirsi un ruolo fondamentale nella squadra viola.

CASO DRAGUSIN

L'ultimo capitolo riscatti coinvolge il difensore rumeno. Il pupillo di Paratici. Dragusin è una delle grandi delusioni di questo inizio di campionato della Fiorentina. Di sicuro oggi non vale i quasi venti milioni che la società viola dovrebbe versare al Tottenham per riscattarlo. Ma il diritto di riscatto diventerà presto un'obbligo visto che nonostante i suoi continui errori il rumeno è un intoccabile. Presto la Fiorentina non sarà più libera di decidere. Paratici farebbe bene a valutare con attenzione se investire così tanti soldi su un giocatore che oggi meriterebbe la panchina