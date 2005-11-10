Dal pentimento per le dimissioni del 2023 al sogno di vincere il Mondiale sulla panchina dell'Italia. All'indomani del suo sessantaduesimo compleanno, il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha concesso una lunga intervista a Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, nella quale ha ripercorso alcune delle tappe più significative della propria carriera, affrontando anche diversi temi d'attualità. Di seguito le sue dichiarazioni.

L'addio alla Nazionale e il rapporto con Gravina

Le dimissioni dell'estate del 2023.

“Alla base di tutto c’è stata una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina”.

Il timore di essere sostituito.

“Che fosse intenzionato a cambiarmi alle prime difficoltà. Parlavamo da mesi dello staff e io lasciavo perdere, facevo finta di niente, nel frattempo le settimane passavano e i nodi non si scioglievano… Riprendemmo il discorso dopo la Nations League in Olanda e non arrivammo a conclusioni. Poi ci fu un mese di silenzio”.

I contatti con l'Arabia Saudita.

“Sì, un amico mi aveva chiamato mesi prima dicendo delle cose, prospettandomi una soluzione di quel genere. Io l’avevo anche presa in considerazione”.

Il pentimento per aver lasciato l'Italia.

“Esatto. Ma io non volevo andarmene, sinceramente. Avrei voluto rimanere, non era mia intenzione lasciare, però a volte succedono delle cose. Penso di aver fatto un errore, soprattutto di valutazione di certi aspetti che andavano trattati. Se l’avessimo fatto probabilmente non sarebbe accaduto nulla”.

Cosa avrebbe dovuto fare?

“Avrei dovuto prendere un aereo, volare a Roma e chiarirmi col presidente”.

Quando ha capito di aver commesso un errore?

“Subito. Ma non potevo più tornare indietro”.

Quanto sarebbe stata importante la presenza di Vialli?

“Se ci fosse stato Luca avremmo parlato e quindi avremmo risolto tante cose”.

La fede juventina.

“Nasco juventino”.

Perché non ha mai giocato nella Juventus?

“Non ci sono mai andato perché ho sempre preferito rimanere alla Samp e quindi le due, tre volte che poteva esserci la possibilità non l’ho presa in considerazione”.

Il trasferimento di Vialli alla Juventus.

“Mai invidiato Luca. Impossibile. Avrei voluto essere con lui quando vinse la Coppa dei Campioni perché a noi la cosa non era riuscita a Wembley col Barcellona. Sarebbe stato l’ultimo trofeo insieme”.

Il calcio italiano, i giovani e il ritorno sulla panchina azzurra

Le differenze tra allenatore e commissario tecnico.

“Sono ruoli differenti, ma a me piace fare l’allenatore tutti i giorni perché in tal modo riesci a incidere di più sulla squadra. Il ct è un ruolo bellissimo, potendo avere i giocatori per poco tempo ti costringe però a trovare altre soluzioni”.

La scelta di convocare giovani senza esperienza in Serie A.

“Sono stato costretto a farlo, dal momento che in serie A la presenza degli italiani è ridotta al 30 per cento. Una percentuale imbarazzante, non posso fare altro che andare a cercare giovani con potenzialità in grado di crescere. E devo correre dei rischi mettendoli dentro in partite importanti. Ci sono ragazzi con enormi qualità, per esprimerle hanno bisogno di tempo e esperienze. Per me conta l’aspetto tecnico, l’aspetto tecnico è quello che mi interessa quando scelgo un giocatore, in un secondo tempo cerco di capire in che ruolo possa rendere meglio. Ma solo il campo può darmi questa risposta”.

La sua filosofia di gioco e il percorso della Nazionale.

“Io do libertà, poi parlo con i ragazzi, penso che a certi livelli i giocatori debbano essere lasciati abbastanza liberi di esprimersi. Quando abbiamo costruito la prima Nazionale, in giro non c’era nessuno che credesse in noi. Eravamo la settima, ottava in Europa. Dicevano che Verratti e Jorginho non avrebbero potuto giocare insieme e hanno formato un centrocampo fantastico. Siamo stati quattro anni senza perdere una partita, quindi abbiamo costruito, abbiamo giocato bene, molto bene, adesso dobbiamo ripeterci”.

La sconfitta contro il Belgio.

“Ci siamo rimasti male. All’inizio avremmo firmato per quel percorso, ma quando arrivi lì speri sempre di andare avanti. Col Belgio abbiamo perso meritatamente. Ho rivisto il 4-1 per capire le ragioni di una sconfitta del genere. Per 45 minuti non hanno fatto niente più di noi. Due, tre episodi hanno cambiato la partita. Siamo stati un po’ leggeri in certe situazioni difensive. Io credo che risulteranno più importanti e formative le due col Belgio che le due con la Francia”.

Il rapporto tra i club italiani e la Nazionale.

“I club non hanno alcun interesse per la Nazionale, che deve trovare le soluzioni da sola. È inutile che ci lamentiamo della situazione che si è venuta a creare da almeno vent’anni, dobbiamo soltanto cercare i giocatori e fargli fare esperienza rischiando di perdere qualche partita”.

Le proprietà straniere in Serie A.

“Spiegami perché dovrebbero essere interessate alla nostra Nazionale…”.

Perché ha deciso di tornare sulla panchina dell'Italia?

“Non mi era piaciuto com’era finita”.

I colleghi che non avrebbero gradito la scelta di Malagò.

“Ma quella è tutta invidia”.

Il ritorno dopo le dimissioni.

“Sì. Queste cose accadono ogni giorno nei club, esoneri, dimissioni, rientri”.

L'assunzione di responsabilità per il precedente addio.

“E ho riconosciuto l’errore. Non ho cercato attenuanti, né alibi. Ho tentato una spiegazione e mi sono scusato a più riprese”.

La possibilità di convocare nuovamente Zaniolo.

“No, io chiamo chi nel periodo delle convocazioni sta giocando bene, chi può dare qualcosa alla squadra e poi con me Nico si è sempre comportato correttamente, al di là dei problemi personali che ha avuto. Io spero che faccia il possibile per tornare”.

I rischi della costruzione dal basso.

“Qualche rischio si corre, molti meno se hai giocatori bravi tecnicamente. Anche la Spagna, che è la più forte del mondo, ogni tanto perde la palla di fronte a un pressing fatto bene”.

I ricordi di Vialli e Mihajlovic, il sogno Mondiale e la corsa Scudetto

Gianluca Vialli dopo il trionfo all'Europeo.

“Lui rimase a Londra, non tornò in Italia perché aveva le cure… Era felicissimo quella sera, felicissimo veramente. Sapeva che non avrebbe avuto molto tempo ancora. Luca ha dato a tutti una lezione incredibile di forza”.

L'amicizia con Sinisa Mihajlovic.

“Sì. Sinisa era fantastico e aveva un cuore così, se eri amico suo poteva fare qualsiasi cosa per te”.

Il carattere del serbo.

“No, vabbè, ma quella era tutta fuffa perché alla fine era buono come il pane. Amava fare il duro”.

Il sogno di vincere il Mondiale.

“Non puoi cercare di conquistare una cosa se non ci credi fino in fondo”.

Chi vincerà lo Scudetto?

“Penso la Roma”.

Le altre pretendenti al titolo.

“Credo che l’Inter sia la squadra migliore. Avevo molta fiducia nel Napoli all’inizio, però ha avuto troppi infortuni. Sulla Lazio posso dirti questo: non puntate sul suo crollo”.