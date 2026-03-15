Tensione al termine di Como-Roma: Gasperini non saluta, Fabregas non la prende bene
Finale di partita incandescente a Como, con la squadra di Cesc Fabregas uscita vincente per 2 a 1 dallo scontro diretto per la Champions League contro la Roma. Al triplice fischio di Massa, racconta DAZN, il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ha lasciato la panchina in fretta e furia dirigendosi subito negli spogliatoi visibilmente contrariato, evitando quindi il consueto saluto con stretta di mano all’allenatore avversario.
Un comportamento che non è per niente piaciuto allo stesso Fabregas, che ha indicato e rivolto alcune parole alla panchina della Roma. La rabbia di Gasperini, come poi confermato nelle conferenze post partita, era legata all’espulsione più che dubbia di Wesley per un doppio giallo che sembra non esserci, col brasiliano che nell’occasione non tocca Baturina, strattonato invece da Rensch.