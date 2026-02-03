Il mercato rossoblu si chiude con una cessione. Il Secolo XIX sul Genoa: "Venduto solo Thorsby"

"Venduto solo Thorsby". Titola così in prima pagina Il Secolo XIX, che si concentra sul Genoa e in particolar modo sulla trattativa formalizzata nell'ultimo giorno di calciomercato. I rossoblu infatti hanno completato la cessione di Morten Thorsby alla Cremonese, club dove il centrocampista si è trasferito a titolo definitivo per circa 2 milioni di euro. Un affare importante per il Grifone, che avrebbe potuto perdere il norvegese a zero nel prossimo giugno.

Scongiurata invece la cessione di Norton-Cuffy che, nonostante l'interessamento di diversi club fra cui il Newcastle, ha scelto di rimanere al Genoa fino al termine della stagione. Rifiutate anche le offerte provenienti dall'estero per Ekhator, per cui alcune formazioni arabe avevano messo sul piatto anche 20 milioni di euro. Il Grifone poi non ha affondato il colpo per Bakambu e Moumbagna, visto che i tentativi per arrivare a questi profili sono risultati vani.

Il mercato quindi si è chiuso con l'arrivo di Bijlow e Zatterstrom ma pure quelli di Baldanzi e Amorim, che vanno a puntellare il centrocampo. Il Genoa poi si è arricurato il giovane Doumbia, che rimarrà in prestito all'Altamura in Serie C, bruciando la concorrenza di Fiorentina e Monza. Completato anche il riscatto anticipato di Ostigard, acquistato a 2.5 e non a 5 milioni di euro.