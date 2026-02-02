Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Cremonese, tutto su Luperto: ecco l'offerta a titolo definitivo per il Cagliari

Simone Bernabei
Oggi alle 09:29Serie A
fonte Claudia Marrone

La Cremonese è una delle squadre attive in queste ultime ore di mercato, con la società grigiorossa pronta a consegnare rinforzi importanti al tecnico Davide Nicola. Ed in attesa degli acquisti, sono da mettere in conto anche cessioni: una riguarda Johnsen, attaccante in procinto di trasferirsi al Palermo.

In entrata il focus è rivolto alla difesa, dove sfumato Marianucci continua a piacere particolarmente Sebastiano Luperto del Cagliari. In questo senso è da segnalare un tentativo last minute per il centrale di proprietà dei sardi, con la Cremonese che ha messo sul piatto una proposta da 5 milioni di euro per il suo cartellino.

