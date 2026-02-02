TMW
Cremonese, tutto su Luperto: ecco l'offerta a titolo definitivo per il Cagliari
TUTTO mercato WEB
La Cremonese è una delle squadre attive in queste ultime ore di mercato, con la società grigiorossa pronta a consegnare rinforzi importanti al tecnico Davide Nicola. Ed in attesa degli acquisti, sono da mettere in conto anche cessioni: una riguarda Johnsen, attaccante in procinto di trasferirsi al Palermo.
In entrata il focus è rivolto alla difesa, dove sfumato Marianucci continua a piacere particolarmente Sebastiano Luperto del Cagliari. In questo senso è da segnalare un tentativo last minute per il centrale di proprietà dei sardi, con la Cremonese che ha messo sul piatto una proposta da 5 milioni di euro per il suo cartellino.
Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Le più lette
4 Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile