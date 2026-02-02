Chelsea, Disasi accontentato: resterà a Londra e giocherà con il West Ham

Axel Disasi è sempre più vicino a vestire la maglia del West Ham. Il difensore francese dovrebbe approdare agli Hammers nell’ultimo giorno di mercato con la formula del prestito dal Chelsea, nonostante l’interesse concreto di diversi club europei, tra cui anche il Milan.

Negli ultimi giorni il nome di Disasi era stato accostato con insistenza anche alla Fiorentina, ma l’operazione si è arenata rapidamente. Secondo quanto riportato da Sky, il centrale classe 1998 ha espresso una volontà chiara: restare in Premier League e, se possibile, continuare a vivere a Londra. Una condizione che ha di fatto escluso le piste italiane e favorito l’inserimento deciso del West Ham, pronto a sfruttare l’occasione.

Il club londinese è alla ricerca di rinforzi urgenti in difesa dopo il rientro di Igor Julio al Brighton, che ha lasciato un vuoto nel reparto arretrato. Tra i profili valutati c’era anche Taylor Harwood-Bellis del Southampton, ma i Saints lo considerano incedibile, costringendo il West Ham a virare su alternative più realistiche. Disasi, per esperienza e conoscenza del campionato, rappresenta una soluzione immediata. Nella seconda parte della scorsa stagione, il francese ha giocato in prestito all’Aston Villa, accumulando minuti preziosi in Premier League. Tornato al Chelsea in estate, è stato inizialmente inserito nel gruppo dei giocatori in uscita, prima di rientrare ad allenarsi con la prima squadra in attesa di una sistemazione.

Arrivato a Stamford Bridge nel 2023 dal Monaco per circa 38 milioni di sterline, Disasi non è riuscito a ritagliarsi un ruolo stabile a causa della forte concorrenza. Il trasferimento al West Ham potrebbe rappresentare l’occasione giusta per rilanciarsi, restare in un contesto competitivo e tornare protagonista con continuità.