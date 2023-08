tmw Inter, Arnautovic lascia la sede dopo la firma: ora primo allenamento ad Appiano

E' il giorno di Marko Arnautovic all'Inter. Il centravanti austriaco in mattinata ha sostenuto le visite mediche, è stato accolto anche alla grande dai tifosi della Curva Nord e nel primo pomeriggio si è diretto in sede per apporre la sua firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri per le prossime due stagioni.

Pochi minuti fa l'attaccante del Bologna ha lasciato la sede dopo aver messo tutto nero su bianco, come si può vedere dal video girato dal nostro inviato all'esterno della sede. Arnautovic è pronto a cominciare subito la sua seconda avventura all'Inter, nel pomeriggio sosterrà il primo allenamento con i nuovi compagni.