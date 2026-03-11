Tomczyk affronta la Fiorentina col Rakow e ricorda: "Gasperini fonte d'ispirazione per tutti noi"

"Fiorentina distratta dai problemi in campionato? Non so, non credo che faranno calcoli. Ci saranno calciatori diversi ma daranno il massimo per vincere". Parla così Lukasz Tomczyk, allenatore del Rakow, alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Conference League contro la squadra viola: "Cosa mi spaventa della Fiorentina? Non sottolineo un singolo, sono una squadra forte in tutto, ha un buon potenziale fisico, attaccanti forti e tanti giocatori a disposizione", alcune delle dichiarazioni riportate da Firenzeviola.it.

La Fiorentina nei playoff contro lo Jagiellonia nella gara di ritorno a Firenze ha sofferto perdendo. "Cosa ci insegna questo? Sicuramente a essere propositivi contro questa squadra - ha continuato Tomczyk, dovremo farci trovare pronti perché le occasioni le avremo".

Chiusura con la Serie A: c'è un allenatore italiano a cui Tomczyk si ispira? Questa la risposta di Tomczyk: "Il campionato italiano è uno dei migliori, c'è tanto da imparare a livello difensivo. Per gli allenatori vi dico che il Rakow ha giocato contro l'Atalanta tre stagioni fa, Gian Piero Gasperini è stata fonte d'ispirazione per tutti noi".