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Il Genoa domina a Lecce fino a 5' dall'intervallo, poi succede di tutto: 1-2 al 45', 2-2 annullato

Giacomo Iacobellis
autore
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 18:53Serie A
01.11.2026 18:53Serie A
Fonti preferite
Osmajic e Junior Messias portano in doppio vantaggio il Grifone di De Rossi, poi la punizione di Maleh e il gol annullato a Stulic.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il Genoa chiude in vantaggio per 2-1 il primo tempo della sfida col Lecce in programma questo pomeriggio al Via del Mare e valida per la decima giornata di Serie A. I rossoblù partono decisamente meglio e al 7' sfiorano il vantaggio con Wiafe, prima di sbloccare effettivamente il risultato all'11': Messias serve Osmajic, che da posizione favorevole supera Falcone con un preciso piattone e sigla il suo quarto gol in campionato. La truppa giallorossa accusa il colpo e fatica a trovare le contromisure, mentre il Grifone continua a rendersi pericoloso. Al 20' El Shaarawy spreca una buona occasione per il raddoppio, ma al 28' è proprio l'ex Roma a inventare un assist al bacio per Messias, che si allarga e firma il 2-0.

La reazione del Lecce arriva a 5 minuti dall'intervallo

Sotto di due reti, la squadra di mister Di Francesco prova a reagire e aumenta progressivamente la pressione. Dopo alcune iniziative di Gorter e Gallo, il Lecce trova il gol che riapre la partita al 40': sulla punizione battuta da Maleh, Osmajic devia involontariamente il pallone nella propria porta, permettendo ai salentini di accorciare le distanze. Il Via del Mare si riaccende e i padroni di casa prendono coraggio, togliendo alla formazione di De Rossi un po' di compattezza.

Che caos nel recupero!

Nel recupero succede di tutto: Gallo sfonda sulla sinistra e serve Stulic, che trova la rete del possibile 2-2 al termine di una carambola in area di rigore. L'arbitro viene però richiamato al VAR e il gol viene annullato per un tocco di mano dell'attaccante serbo. Si va dunque all'intervallo sul 2-1 per il Genoa, con il Lecce che ha comunque ritrovato fiducia e una partita che sembra ancora tutta da giocare.

Segui qui il live di TMW di Lecce-Genoa!

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