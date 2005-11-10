Neopromossa a chi? Il Frosinone di Alvini vola e continua ad eguagliare record

Il Frosinone vince, convince, ma soprattutto vola in classifica. Il 2-0 al Torino maturato allo Stirpe proietta i calciatori di Alvini al sesto posto. Che vuole dire Europa, ad oggi. Ma nei 20 punti totali conquistati in queste 10 giornate, c'è molto altro. E a dirlo sono i numeri.

Neopromossa a chi?

Si parte, quindi, dai 20 punti in classifica. Il Frosinone, lo dicono i numeri Opta, è la quarta neopromossa a collezionarli dopo le prime 10 giornate di un singolo campionato di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria, dopo la Fiorentina nel 1994/95 (21), il Chievo nel 2001/02 (20) e la Juventus nel 2007/08 (20). E già questo basterebbe a spiegare il cammino fino a questo momento della squadra.

Segnano tutti

Ma non solo. Il Frosinone è quella che si può definire una vera macchina da gol. In pratica, si segna sempre. E segnano tutti. Quella di Alvini è infatti la squadra che conta più giocatori che hanno preso parte ad almeno cinque gol in questa stagione nei cinque principali campionati europei in corso: cinque nello specifico con Raimondo, Kvernadze, Schmid, Ghedjemis e Calò. Il totale delle reti segnate dopo queste prime 10 giornate, infine, recita 24: record a questo punto di un singolo massimo campionato per una neopromossa al pari del Napoli nel 1950/51 e della Fiorentina nel 1994/95. Corsi e ricorsi che non possono far altro che promuovere ancora di più il lavoro incredibile fatto da mister Alvini.