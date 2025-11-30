Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Oggi in TV, Serie A: dove vedere il big match Roma-Napoli

© foto di Federico De Luca
Daniel Uccellieri
Oggi alle 05:30Altre Notizie
Daniel Uccellieri

Continuano le gare di Serie A valide per la 13ª giornata. Si parte alle 12.30 con Lecce-Torino, alla 15.00 Pisa-Inter e alle 18.00 Atalanta-Fiorentina. Stasera alle 20.45 il big match Roma-Napoli.

Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, domenica 30 novembre

12.30 Lecce-Torino (Serie A) - DAZN, DAZN 1
12.30 Rimini-Torres (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPOR
12.30 Juventus Next Gen-Perugia (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
13.00 Crystal Palace-Manchester United (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K
13.30 Bruges-Anversa (Campionato belga) - DAZN
14.00 Real Sociedad-Villarreal (Liga) - DAZN
14.30 Atalanta-Siracusa (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT
14.30 Vicenza-Lecco (Serie C) - SKY SPORT
14.30 Arezzo-Sambenedettese (Serie C) - SKY SPORT
14.30 Inter U23-Pro Vercelli (Serie C) - SKY SPORT
14.30 Trapani-Monopoli (Serie C) - SKY SPORT
14.30 Alcione-Trento (Serie C) - SKY SPORT
15.00 Pisa-Inter (Serie A) - DAZN e DAZN 1
15.00 Juve Stabia-Monza (Serie B) - DAZN
15.05 West Ham-Liverpool (Premier League) - SKY SPORT CALCIO
15.05 Aston Villa-Wolverhampton (Premier League) - SKY SPORT
15.05 Nottingham Forest-Brighton (Premier League) - SKY SPORT
15.30 Amburgo-Stoccarda (Bundesliga) - SKY SPORT
16.15 Siviglia-Betis (Liga) - DAZN
17.15 Spezia-Sampdoria (Serie B) - DAZN
17.30 Chelsea-Arsenal (Premier League) - SKY SPORT ARENA
17.30 Foggia-Cosenza (Serie C) - SKY SPORT
17.30 Ternana-Guidonia (Serie C) - SKY SPORT
17.30 Pontedera-Carpi (Serie C) - SKY SPORT
17.30 Campobasso-Pianese (Serie C) - SKY SPORT
17.30 Dolomiti Bellunesi-Giana Erminio (Serie C) - SKY SPORT
18.00 Atalanta-Fiorentina (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT
18.30 Celta-Espanyol (Liga) - DAZN
18.30 Andrelecht-Union SG (Campionato belga) - DAZN
19.00 Sporting-Estrela Amadora (Campionato portoghese) - DAZN
19.30 Friburgo-Mainz (Bundesliga) - SKY SPORT
20.30 Potenza-Casarano (Serie C) - SKY SPORT
20.30 Latina-Audace Cerignola (Serie C) - SKY SPORT
20.45 Roma-Napoli (Serie A) - DAZN e DAZN 1
20.45 Lione-Nantes (Ligue 1) SKY SPORT CALCIO
21.00 Girona-Real Madrid (Liga) - DAZN
21.30 Porto-Estoril (Campionato portoghese) - DAZN

