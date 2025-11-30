Le partite di oggi: il programma di domenica 30 novembre
Prosegue con altre quattro partite il 13° turno di Serie A, che tra le 12.30 e le 20.45 vedrà scendere in campo ben otto squadre. Dopo il lunch match tra Lecce e Torino, spazio alla partita dell'Inter a Pisa e soprattutto alla prima da ex di Palladino in Atalanta-Fiorentina. In serata, ecco la ciliegina rappresentata da Roma-Napoli. Di seguito il programma calcistico di domenica 30 novembre:
Ligue 1
15:00 – Strasburgo vs Brest
17:15 – Angers vs Lens
17:15 – Le Havre vs Lilla
17:15 – Lorient vs Nizza
20:45 – Lione vs Nantes
Coppa di Francia
13:30 – Avranches vs Aubervilliers
13:30 – Cormontreuil vs Chantilly
13:30 – Saint-Cyr Collonges vs FC Rhone
15:00 – Les Sables vs Plouvorn
16:00 – Touraine vs Troyes
Premier League
13:00 – Crystal Palace vs Manchester United
15:05 – Aston Villa vs Wolves
15:05 – Nottingham Forest vs Brighton
15:05 – West Ham vs Liverpool
17:30 – Chelsea vs Arsenal
Serie A
12:30 – Lecce vs Torino
15:00 – Pisa vs Inter
18:00 – Atalanta vs Fiorentina
20:45 – Roma vs Napoli
Serie B
15:00 – Juve Stabia vs Monza
17:15 – Spezia vs Sampdoria
Serie C – Girone A
14:30 – Alcione Milano vs Trento
14:30 – Inter U23 vs Pro Vercelli
14:30 – L.R. Vicenza vs Lecco
17:30 – Dolomiti Bellunesi vs Giana Erminio
Serie C – Girone B
12:30 – Juventus U23 vs Perugia
14:30 – Arezzo vs Sambenedettese
17:30 – Campobasso vs Pianese
17:30 – Pontedera vs Carpi
17:30 – Ternana vs Guidonia
Serie C – Girone C
14:30 – Atalanta U23 vs Siracusa
14:30 – Trapani vs Monopoli
17:30 – Foggia vs Cosenza
20:30 – Latina vs Audace Cerignola
20:30 – Potenza vs Casarano
Liga Portugal
16:30 – Rio Ave vs Santa Clara
19:00 – Sporting vs Estrela
21:30 – FC Porto vs Estoril
LaLiga
14:00 – Real Sociedad vs Villarreal
16:15 – Siviglia vs Betis
18:30 – Celta Vigo vs Espanyol
21:00 – Girona vs Real Madrid
