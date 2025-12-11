TMW La prima richiesta di Baroni per Petrachi: Torino a caccia di un centrale di difesa

In casa Torino si alzerà oggi il sipario su un grande ritorno. In un momento di particolare difficoltà con la squadra granata appena sopra la zona retrocessione, Urbano Cairo ha deciso di dare il benservito a Davide Vagnati e di richiamare Gianluca Petrachi, dirigente che ha già lavorato al fianco dell'attuale presidente granata dal 2009 al 2019 prima di un addio burrascoso ora alle spalle. La conferenza stampa delle 12.30 servirà a Cairo per spiegare i motivi dell'esonero di Davide Vagnati e a Petrachi per tornare a parlare da dirigente del Toro oltre sei anni dopo l'ultima volta.

L'idea è quella di tornare a lavorare esattamente come prima del divorzio dato che né il Toro e nemmeno Petrachi successivamente sono riusciti a ripetersi sui livelli mostrati insieme. Da un lato la società granata non ha più piazzato colpi a sorpresa (con successive plusvalenze) che nel corso della gestione del dirigente leccese hanno permesso al Torino di risalire la classifica fino alle porte dell'Europa; dall'altro il dirigente classe '69 in questi cinque anni abbondanti non ha sfruttato l'occasione Roma e poi non è rimasto a galla nel mare mosso di Salerno.

Cairo e Petrachi di nuovo insieme per riprovare vecchie emozioni e soprattutto per aiutare un allenatore palesemente in difficoltà. "Baroni non è in discussione", aveva detto lunedì sera il numero uno della società dopo la sconfitta subita col Milan. Baroni però va aiutato anche sul mercato e già ieri dopo l'allenamento c'è stato un lungo confronto tra l'allenatore e il nuovo direttore sportivo. Il Toro in questo momento ha 14 punti, è a più quattro sul Pisa terzultimo e soprattutto ha la peggiore difesa del campionato con 26 gol incassati in 14 partite. Un problema da risolvere, tutti concordi sul fatto che a gennaio si ripartirà proprio dal reparto arretrato. La priorità sarà un centrale di difesa, ma gennaio porterà in dote anche altri innesti. Petrachi e il Torino si annunciano come grandi protagonisti della prossima sessione di calciomercato.