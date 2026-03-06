Arriva il Toro al Maradona. Il Mattino in prima pagina: "Napoli, notte da Champions"

"Napoli, notte da Champions". Titola così in prima pagina il quotidiano Il Mattino, che si concentra sull'impegno di campionato che attende gli azzurri. I campioni d'Italia infatti questa sera apriranno la ventottesima giornata, ospitando il Torino al Maradona. Chiaro l'obiettivo dei partenopei, che punteranno il secondo successo di fila dopo quello ottenuto la scorsa settimana in casa dell'Hellas Verona. Tre punti dal sapore di Champions per gli azzurri, che vorranno blindare il terzo posto in classifica.

Il Napoli con una vittoria si porterebbe a quota 56, accorciando anche sul Milan, secondo con 57 punti, che comunque domenica si giocherà il derby contro l'Inter. Conte chiaramente non ha sottovalutato l'impegno contro i granata, reduci da un convincente 2-0 rifilato alla Lazio e rinfrancati dall'arrivo in panchina di Roberto D'Aversa, che punta con decisione alla salvezza. Non sarà una passeggiata per gli azzurri, che comunque potranno contare anche sui rientri di Anguissa e De Bruyne, recuperati dopo gli infortuni.

I due centrocampisti tuttavia non sono ancora al 100% e partiranno dalla panchina. In mezzo al campo, complice anche l'assenza di McTominay e Lobotka, ci saranno Elmas e Gilmour con Spinazzola e Politano sugli esterni. Confermatissimo in attacco Hojlund, alla ricerca del decimo centro in campionato, mentre alle sue spalle dovrebbero agire ancora Alisson Santos e Vergara. Undici titolare completato da Milinkovic-Savic, davanti a cui agiranno Beukema, Buongiorno e Juan Jesus.