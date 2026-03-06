Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, venerdì 7 marzo
SI parla anche di calcio nelle prime pagine lanciate oggi in edicola dai principali giornali sportivi nazionali. Il weekend di Serie A si apre oggi con la sfida tra Napoli e Torino che darà il via alla 28esima giornata che avrà come match di cartello il Derby di Milano tra Milan e Inter, in campo domenica sera a San Siro: i nerazzurri vanno a caccia di una vittoria che varrebbe l'allungo a +13 e sperano di ritrovare il prima possibile il vero Barella, mentre i rossoneri vogliono blindare la qualificazione Champions e provare ad accorciare la distanza dalla vetta con Allegri che si affiderà a Leao.
In casa Roma c'è invece apprensione per le condizioni di Dybala, ancora alle prese con il problema al ginocchio che lo tiene a rischio anche per la sfida contro il Genoa. La Juventus, che se la vedrà invece con il Pisa all'Allianz Stadium, studia invece le possibili mosse future sul mercato a partire dalla porta, dove l'obiettivo numero uno è Vicario del Tottenham.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.