Torino, i 25 convocati di Baroni per la gara con il Cagliari: assente in mezzo Ilic
Il tecnico del Torino Marco Baroni ha diramato l'elenco dei 25 calciatori convocati per la gara che questo pomeriggio alle ore 15.00 li vedrà impegnati contro il Cagliari. Fuori dai convocati Ilic a causa di problemi fisici, oltre che a Coco e Masina, impegnati in Coppa d'Africa. Questa la lista completa:
Portieri: Israel, Paleari, Popa.
Difensori: Biraghi, Dembele, Ismajli, Lazaro, Maripan, Nkounkou, Pedersen, Sazonov, Pellini.
Centrocampisti: Anjorin, Asllani, Casadei, Gineitis, Ilkhan, Tameze, Vlasic.
Attaccanti: Abdoukhlal, Adams, Ngonge, Njie, Simeone, Zapata.
