Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Maripan acciuffa la Fiorentina al 94' per il 2-2. La Stampa titola: "Il Toro lotta fino all'ultimo"

Maripan acciuffa la Fiorentina al 94' per il 2-2. La Stampa titola: "Il Toro lotta fino all'ultimo"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2026
Niccolò Righi
Oggi alle 07:18Rassegna stampa
Niccolò Righi

Un Torino mai domo acciuffa il pareggio proprio in pieno recupero al Franchi contro la Fiorentina nell’anticipo del sabato sera della 24^ giornata di Serie A, terminata con il risultato di 2-2.

Al Franchi i granata vanno in vantaggio intorno alla metà della prima frazione sfruttando la dormita della difesa viola, con Dodo e Fagioli che non si intendono su un taglio di Casadei, libero di colpire indisturbato di testa sull’assist di Ilkhan. Nella ripresa, però, prima Solomon e poi Kean ci mettono appena cinque minuti a ribaltare la squadra di Baroni, che trova il pari definitivo in pieno recupero grazie al colpo di testa di Maripan.

Queste le parole di Baroni dopo la partita: “Abbiamo tanti giocatori che stanno cambiando. Io lo percepisco. Dobbiamo cavalcarlo, perché la classifica non ci piace e vogliamo cambiarla, costruendo le basi con queste prestazioni. Avevamo solo un centrocampista in panchina e chi era in campo ha lavorato tanto, facendo pressione. Giocare dopo 48 ore dalla Coppa Italia non ci ha aiutati, non abbiamo avuto molto tempo per recuperare dopo una gara intensa contro l'Inter".

Articoli correlati
Il Torino resta nella sua mediocrità, Baroni: “Complimenti alla squadra per il 2-2... Il Torino resta nella sua mediocrità, Baroni: “Complimenti alla squadra per il 2-2 di Firenze”
Torino, Baroni: "Credo che la Fiorentina possa salvarsi. Sarà dura, come per noi"... Torino, Baroni: "Credo che la Fiorentina possa salvarsi. Sarà dura, come per noi"
Torino, Baroni: "Contenti di questo risultato, Vlasic è un giocatore insostituibile... Torino, Baroni: "Contenti di questo risultato, Vlasic è un giocatore insostituibile per noi"
Altre notizie Rassegna stampa
Italiano oggi al test contro il Parma. Il Corriere di Bologna in apertura: "Obiettivo... Italiano oggi al test contro il Parma. Il Corriere di Bologna in apertura: "Obiettivo rilancio"
Il Genoa paga un rigore allo scadere, La Repubblica (ed. Genova) "Botta immeritata"... Il Genoa paga un rigore allo scadere, La Repubblica (ed. Genova) "Botta immeritata"
Atalanta domani in casa con la Cremonese. Il Corriere di Bergamo: "Gara da non fallire"... Atalanta domani in casa con la Cremonese. Il Corriere di Bergamo: "Gara da non fallire"
"Anch'io voglio sognare", Il Messaggero titola sulla Lazio: "Sarri si unisce ai tifosi"... "Anch'io voglio sognare", Il Messaggero titola sulla Lazio: "Sarri si unisce ai tifosi"
"Lazio tra Juve, Coppa e voglia di sogni". Così il Corriere di Roma in prima pagina... "Lazio tra Juve, Coppa e voglia di sogni". Così il Corriere di Roma in prima pagina
Con il Toro è solo 2-2, La Repubblica (ed. Firenze): "La Fiorentina si butta via... Con il Toro è solo 2-2, La Repubblica (ed. Firenze): "La Fiorentina si butta via nel finale"
McTominay si ferma, Juan Jesus espulso, il Corriere Mezzogiorno: "Ma il Napoli vince... McTominay si ferma, Juan Jesus espulso, il Corriere Mezzogiorno: "Ma il Napoli vince lo stesso"
Palladino può contare su Sulemana, L'Eco di Bergamo titola: "Ora è una risorsa in... Palladino può contare su Sulemana, L'Eco di Bergamo titola: "Ora è una risorsa in più"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Furia De Rossi, ancora il Var sotto accusa. La firma di Yildiz “lega” Spalletti alla Juve. Ora servirebbe il contratto di Vlahovic. Totti due anni a scuola da Ranieri
Le più lette
1 Juventus-Lazio, le probabili formazioni: Spalletti ritrova Yildiz, Miretti per Conceicao
2 Roma-Cagliari, le probabili formazioni: c'è Pellegrini con Soule dietro all'inamovibile Malen
3 Serie A, 24^ giornata LIVE: Gasperini lancia Zaragoza, Maldini falso 9
4 Sassuolo-Inter, le probabili formazioni: Grosso con l'ex Pinamonti, c'è Pio Esposito con Lautaro
5 Furia De Rossi, ancora il Var sotto accusa. La firma di Yildiz “lega” Spalletti alla Juve. Ora servirebbe il contratto di Vlahovic. Totti due anni a scuola da Ranieri
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Da Bologna-Parma a Juve-Lazio passando per Sassuolo-Inter: le probabili formazioni della Serie A
Immagine top news n.1 Il Napoli è ancora vivo, il Genoa recrimina: Conte batte De Rossi al 94' ma si ferma McTominay
Immagine top news n.2 La Juventus blinda Yildiz, Comolli parla in italiano e Spalletti: "Rinnovo? Se me lo merito come Kenan"
Immagine top news n.3 Fiorentina-Torino 2-2, le pagelle: Vanoli fa e distrugge tutto con i cambi. Casadei è letale
Immagine top news n.4 La Fiorentina beffata ancora nel recupero. Maripan regala al Torino il 2-2 in extremis
Immagine top news n.5 Genoa-Napoli 2-3, le pagelle: Colombo in gol, Buongiorno disastroso, Hojlund decisivo
Immagine top news n.6 Il Napoli la spunta in dieci nel recupero: decide un rigore di Hojlund, 3-2 a Marassi sul Genoa
Immagine top news n.7 Juve, dopo Yildiz rinnova Spalletti? “Elkann lo sento spesso, se me lo sarò meritato come Kenan…”
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo
Immagine news podcast n.2 Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark
Immagine news podcast n.3 Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A
Immagine news podcast n.4 La difesa dell'Udinese che ha fermato Malen è un'altra lezione di Pozzo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ospitaletto, Paolo Musso: "Mercato positivo, siamo rinforzati. FVS? Va migliorato”
Immagine news Serie A n.2 Lazio, la protesta dei tifosi è giusta? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Napoli e Inter, gli ospiti dicono chi rischia di più nel weekend di Serie A
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina, Harrison: "Vanoli non capisce questi cali. Ci manca poco per far meglio"
Immagine news Serie A n.2 Serie A, 24^ giornata LIVE: Gasperini lancia Zaragoza, Maldini falso 9
Immagine news Serie A n.3 Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 24^ giornata di campionato
Immagine news Serie A n.4 Napoli, due svarioni, Hojlund e tanto cuore: vittoria folle a Genova
Immagine news Serie A n.5 Udinese, contro il Lecce a caccia di conferme: il dubbio è Zaniolo
Immagine news Serie A n.6 Genoa, la beffa è (ancora una volta) di rigore: quanto pesano i tiri dal dischetto nel finale
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, oggi si chiude la 23ª giornata: in programma Monza-Avellino
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Monza-Avellino: i biancorossi chiamano la promozione, Biancolino vuole infastidire
Immagine news Serie B n.3 DS Palermo: "Vittoria complicata, l'Empoli ci ha creato difficoltà. Soddisfatti del mercato"
Immagine news Serie B n.4 D’Alessandro trascina il Catanzaro: "Vittoria che ci serviva, ora continuità"
Immagine news Serie B n.5 Virtus Entella, Chiappella: "Rosso a Guiu? Decisione giusta"
Immagine news Serie B n.6 Spezia, Donadoni: "Serve una profonda autocritica"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Novara, Dossena guarda avanti: "Prestazione solida col Brescia, pensiamo una gara alla volta"
Immagine news Serie C n.2 Sambenedettese, D’Alesio chiama la svolta: "Serve una vittoria in casa"
Immagine news Serie C n.3 Vicenza, Gallo predica calma: "Abbiamo fatto tanto ma ancora niente di definitivo"
Immagine news Serie C n.4 Benevento, Salvemini: "Rigore sbagliato? Fa male, ma conta solo aver vinto"
Immagine news Serie C n.5 Perugia, Tedesco: "Servono equilibrio e personalità. Grazie alla società per il mercato"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, vittorie di misura per Alcione, Trento e Giana. Pari tra Potenza e Siracusa
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Lazio, ultime 5 partite con un padrone solo
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Sassuolo-Inter, mai un pareggio nelle sfide giocate in Emilia
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lecce-Udinese, precedenti a basso punteggio al Via del Mare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 13ª giornata: Como-Juve finisce 0-2. Bianconere al 2° posto
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 13ª giornata: Como Women-Juventus 0-1 al 45'. Carbonell a segno
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 13ª giornata: Lazio corsara. Il derby emiliano è del Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 13ª giornata: Lazio avanti a Genova. Derby ancora sullo 0-0
Immagine news Calcio femminile n.5 Milan Women, arriva a titolo definitivo Mawa Sesay: accordo fino al giugno 2029
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A, fra poco in campo Genoa-Lazio e Sassuolo-Parma: le formazioni ufficiali
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano