Maripan acciuffa la Fiorentina al 94' per il 2-2. La Stampa titola: "Il Toro lotta fino all'ultimo"

Un Torino mai domo acciuffa il pareggio proprio in pieno recupero al Franchi contro la Fiorentina nell’anticipo del sabato sera della 24^ giornata di Serie A, terminata con il risultato di 2-2.

Al Franchi i granata vanno in vantaggio intorno alla metà della prima frazione sfruttando la dormita della difesa viola, con Dodo e Fagioli che non si intendono su un taglio di Casadei, libero di colpire indisturbato di testa sull’assist di Ilkhan. Nella ripresa, però, prima Solomon e poi Kean ci mettono appena cinque minuti a ribaltare la squadra di Baroni, che trova il pari definitivo in pieno recupero grazie al colpo di testa di Maripan.

Queste le parole di Baroni dopo la partita: “Abbiamo tanti giocatori che stanno cambiando. Io lo percepisco. Dobbiamo cavalcarlo, perché la classifica non ci piace e vogliamo cambiarla, costruendo le basi con queste prestazioni. Avevamo solo un centrocampista in panchina e chi era in campo ha lavorato tanto, facendo pressione. Giocare dopo 48 ore dalla Coppa Italia non ci ha aiutati, non abbiamo avuto molto tempo per recuperare dopo una gara intensa contro l'Inter".