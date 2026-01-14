Torino, Ilkhan: "Dopo l'Atalanta ci eravamo detti avremmo vinto questa partita"

Emirhan Ilkhan, centrocampista del Torino, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset dopo il successo per 3-2 sulla Roma negli ottavi di Coppa Italia, maturato grazie a un suo gol nel finale: "Sono molto contento per la rete, è la prima con questa maglia e sono felice che sia valsa per una vittoria. Abbiamo avuto poco tempo per preparare questa partita, ma ci siamo parlati e ci siamo detti che avremo vinto. Non pensavamo ai rigori".

È sembrato che abbiate messo in campo grandissima determinazione.

"Abbiamo combattuto troppo su tutti i palloni, sulle seconde palle, abbiamo giocato forte. Certo, abbiamo perso alcuni duelli, ma ne abbiamo vinti di più credo e questo è molto importante. Se non li vinciamo non possiamo vincere le partite, specialmente contro una squadra forte".