Torino-Inter, i 24 convocati di D'Aversa: assente Anjorin, torna a disposizione Zapata
TUTTO mercato WEB
Dopo lo 0-0 contro la Cremonese, il Torino vuole tornare al successo nel big match contro la capolista Inter. Rispetto alla sfida contro i grigiorossi Roberto D'Aversa perde Anjorin, ma recupera Zapata. Di seguito l'elenco completo del convocati:
Portieri: Israel, Paleari, Siviero.
Difensori: Biraghi, Coco, Ebosse, Ismajli, Lazaro, Maripan, Marianucci, Obrador, Pedersen.
Centrocampisti: Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Prati, Tameze, Vlasic.
Attaccanti: Adams, Kulenovic, Njie, Simeone, Zapata.
Altre notizie Serie A
Primo piano
Serie A
Serie B
Bari nel caos completo. Non trema solo Longo, ma tutto il club: il 1° maggio può esser retrocessione
Serie C
Serie C, risultati parziali ultima giornata: nel Girone B l'Arezzo sarebbe promosso. Inguaiata la Torres
Pronostici
Calcio femminile