Torino-Lecce, i convocati di Abate: ritornano Cacciamani e Mandragora. Out ancora in due
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Andrea Piras
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Oggi alle 11:11Serie A
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07.11.2026 11:11Serie A
Il tecnico granata ritrova i due giocatori in vista della sfida di questo pomeriggio contro i salentini allenati da Eusebio Di Francesco
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Poco più di quattro ore alla sfida contro il Lecce. Questo pomeriggio, calcio d'inizio alle ore 15, il Torino sfiderà i giallorossi di Eusebio Di Francesco con il mister granata Ignazio Abate che ha diramato in questi minuti i convocati per la sfida. Due buone notizie per l'allenatore che ritrova Mandragora e Cacciamani mentre sono ancora out Fortini e Rodriguez.
Portieri: Mascardi, Perri, Siviero.
Difensori: Belghali, Biraghi, Coco, Comert, Comuzzo, Ismajli, Patterson.
Centrocampisti: Bragança, Cacciavano, Casadei, Fitz-Jim, Gineitis, Ilkhan, Mandragora, Oristanio.
Attaccanti: Aboukhlal, Adams, Kulenovic, Pellegri, Simeone, Vlasic, Zapata.
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