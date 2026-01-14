Torino, per Biraghi si è fatto avanti il Monza ma il terzino non è interessato a scendere in B

Pugno duro del Torino sugli esuberi: niente trasferta a Roma per Asllani, Nkounkou e Biraghi, sottolinea oggi Tuttosport. Il caso del 33enne terzino sinistro italiano, di proprietà del Torino (Vagnati lo prese 12 mesi or sono dalla Fiorentina, dove Biraghi era finito fuori squadra sin dalla fine del 2024), sotto contratto fino al 2027, è particolarmente spinoso.

Per Biraghi si è fatto avanti il Monza nelle ultime settimane. Tuttavia il terzino ha comunicato di non essere disposto a valutare club in B e il rischio di rimanere a Torino da separato in casa è concreto. Contro il Genoa a fine ottobre la sua ultima partita da titolare. Già contro l’Udinese non era stato convocato, poi Baroni lo ha mandato in campo a Bergamo negli ultimi 5 minuti: e proprio da un suo errore clamoroso è nato il 2 a 0 di Pasalic. Biraghi ha un piccolo problema muscolare, in ogni caso è sul mercato.