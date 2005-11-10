Frosinone-Torino, le probabili formazioni: Alvini non cambia l'attacco, dubbio Cacciamani

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Frosinone-Torino:

Come arriva il Frosinone

Alvini deve valutare le condizioni di alcuni elementi scesi in campo sia domenica scorsa contro l'Atalanta che contro il Lecce. Tra i pali confermato Palmisani, in difesa Oyono a destra con Calvani e uno tra Monterisi e cittadini nel mezzo. Quest'ultimo rimasto fuori nel match col Lecce è da valutare. A sinistra ballottaggio tra Terzic e Bracaglia. In mezzo al campo nonostante la grande prova contro i salentini Cichella sembra destinato a lasciar spazio a Masini al fianco di Calò. In avanti nessuno cambio con Ghedjemis, Schmid e Kvernadze alle spalle di Raimondo. (da Frosinone, Stefano Martini)

Come arriva il Torino

Al Filadelfia si valutano le condizioni di Cacciamani, il laterale è a rischio forfait per Frosinone a causa di un problema alla spalla: per sostituirlo, Patterson è in leggero vantaggio su Aboukhlal con Belghali sulla corsia opposta. Il tecnico Abate non pensa a tanti altri cambi rispetto all’undici delle ultime uscite, di conseguenza davanti a Perri ci saranno ancora Coco, Ismajli e Comuzzo. A centrocampo si rinnova il ballottaggio a tre tra Bragança, Fitz-Jim e Gineitis, mentre Mandragora è ancora fermo ai box, e davanti Vlasic sosterrà il tandem Adams-Simeone. (da Torino, Emanuele Pastorella)