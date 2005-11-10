Frosinone-Torino, i convocati di Alvini: confermata l'assenza di Grillitsch
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Tommaso Bonan
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31.10.2026 21:28Serie A
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Sono 26 i giallazzurri convocati da mister Alvini per la gara tra Frosinone e Torino in programma domani alle 15.00 allo Stadio ‘Benito Stirpe’. Confermata l'assenza di Grillitsch, unico indisponibile della rosa.
Frosinone-Torino, i convocati di Alvini
Portieri: Desplanches, Palmisani, Pisseri.
Difensori: Akpoguma, Amey, Bracaglia, Calvani, Cittadini, Fayed, Monterisi, Oyono, Tchato, Terzic.
Centrocampisti: Caló, Cichella, El Azzouzi, Hasa, Masini, Schmid.
Attaccanti: Bobcek, Fini, Ghedjemis, Kvernadze, Raimondo, Zerbin, Birligea
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