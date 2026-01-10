Palladino cerca continuità, Corriere di Bergamo: "Atalanta, con il Torino vietato rallentare"
"Atalanta, con il Torino vietato rallentare" scrive il Corriere di Bergamo in prima pagina quest'oggi. Tra campionato e coppe, inizia con Atalanta-Torino una nuova fase: se i nerazzurri faranno i punti a disposizione, si potrà puntare ancora una volta a obiettivi importanti.
Sarà una partita importante, dopo le vittorie con Roma e Bologna. Se l'Atalanta trovasse la terza vittoria di fila, questa sera alla New Balance Arena con il Torino, si riaprirebbero una serie di possibilità che un mese fa sembravano perse. Scamacca e Kolasinac proveranno a esserci.
